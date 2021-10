Nández sobre Colombia: "Tiene jugadores referentes, pero nosotros también tenemos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay recibirá a Colombia en el Gran Parque Central este jueves desde las 20 horas por el primer partido de la triple fecha de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Tras las declaraciones del maestro Tabárez el lunes, fue el turno de hablar para Naithan Nández.

Consultado sobre la fecha, el jugador del Cagliari expresó: "Creo que hablar de puntos es ir de prisa, tenemos que ir partido a partido, enfocarnos en Colombia y tenemos objetivos que es ganar el partido".

"Son jugadores referentes, es una selección que viene trabajando hace mucho tiempo juntos, pero nosotros también tenemos. Va a ser un lindo partido", sostuvo Nández tras ser consultado por jugadores como Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao.

Al igual que en la triple fecha pasada, habrá poco tiempo de descanso y recuperación para los jugadores, por lo que el hoy lateral derecho celeste pero de gran versatilidad en el campo, resaltó que "cada partido lleva su preparación. Nos enfocamos en el primero" y que la forma física "ayuda mucho", lo cual es importante con tres partidos en pocos días.



Respecto a su capacidad atlética, expresó que si bien cree que posee la virtud física, siempre intenta mejorarla.

Tras el partido con Ecuador, Naithan —de un muy buen partido— fue destacado por el trancazo que realizó con la cabeza. Sobre ello indicó que

"se dio un partido lindo, con una jugada única donde pudimos convertir el gol de la victoria".



"Es difícil describir con palabras lo que uno intenta hacer en la cancha, pero trato de dejar todo en la cancha como todos", añadió.



Cagliari

Sobre su estado de ánimo y salud mental, Nández expresó que "mas allá del que estamos atravesando en el club (Cagliari), uno viene acá y trata de cambiar el chip". Cabe recordar que la Celeste posee en su plantel a cinco jugadores del conjunto italiano, equipo que atraviesa un momento complicado sin lograr victorias.



Posición

Consultado por la trayectoria que tendrá al moverse como lateral derecho, sector en la selección del país cafetero que ataca Luiz Díaz, Naithan sostuvo que se trata de un "jugador muy importante, con un buen momento individual. Eso no quita que mis compañeros y yo hagamos bien nuestro trabajo".



En una posición en la que hay que correr mucho, el uruguayo explicó que "lo había hecho en algún partido, no tan frecuentemente. Pero me siento cómodo. Venimos haciendo un buen trabajo y estoy muy contento por eso".