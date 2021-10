El día que Suárez sorprendió a Recoba con una llamada y una invitación particular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vida de Álvaro Recoba siempre estuvo vinculada al fútbol, incluso hasta el día de hoy. Y lo vincula al punto que en aquellas ocasiones en las que está lejos de la pelota, ella se arrima a él y eso se aprecia en la anécdota que dio a conocer con Luis Suárez.

En diálogo con el diario La Nación de Argentina, el Chino hizo referencia al día que "como turista" terminó adentro del Estadio Olímpico de Roma sacándose una foto con Lionel Messi y con todo el plante de Barcelona que el Pistolero integraba en 2015.

El día que Luis Suárez iba a anotar su último gol en UEFA Champions League como visitante, hasta el que hizo hace pocas semanas ante Milan, tuvo la particular visita del Chino luego de que el Pistolero se enterara por redes sociales de que uno de los ídolos de Nacional estaba en la capital italiana, igual que él.



Se contactó, lo invitó al reconocimiento del campo que estaba haciendo con el conjunto blaugrana y como si eso fuera poco, el Chino lo pudo disfrutar con su hijo: "Estábamos ahí y todos venían a saludarme; Luis, claro, pero también Messi, Neymar, Mascherano, Xavi, yo jugué contra casi todos ellos, hasta con Luis Enrique, que entonces era el entrenador de Barça… Mi gurí, que andaba por los 10 años, miraba y me dice: ‘¿Pero de dónde te conocen a vos? Y bueno –se me ocurrió-–, ¿yo qué sé? Será porque alguna vez también pateé una pelota…’ Paaaa, los muchachos me hicieron quedar como un crack ese día".

Consultado sobre Óscar Washington Tabárez, el Chino aseguró: "Agarró un fierro caliente, en un momento dirigencial muy complicado de la selección. No había guía, no había proyecto, era solo ver quién se llevaba más… ¿me entendés? Y en base a ese cuarto puesto en Sudáfrica 2010, que para nosotros fue muy importante, se logró enderezar un poco. Y eso se sigue manteniendo. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé. Los años pasan para todos y no sé cuánto tiempo más el ‘Maestro’ querrá estar al frente de la selección. Pero él marcó un camino en base a respeto, planificación y resultados para volver a posicionarnos".



En relación al mejor jugador uruguayo de los últimos años el Chino dudó, pero rápidamente se decantó: "Sería injusto si elijo uno. Para mí, hay dos que fueron mis ídolos: el Enzo y Ruben Sosa. Ahora, ¿cómo ignorar a Luis Suárez…? Con los años nos daremos cuenta que Luis fue de los mejores, solo habrá que dejar que pase el tiempo". ¿Y él? "Noooo, yo no", agregó.

De todas maneras, eso fue solo una parte de todo lo que le tocó vivir gracias al fútbol y entre los detalles por los que fue consultado destacó dos: la clase del Muñeco Gallardo y también el vínculo que lo une con el Cacique Medina, dos entrenadores que atraviesan un gran momento en la vecina orilla.



"La clave de Marcelo es que convence al jugador de lo que él quiere", asegura Recoba quien lo tuvo como entrenador en Nacional y para explicarlo toma como ejemplo otro uruguayo: Nicolás de la Cruz. "Cuando llegó a River decían que era un desastre, Y Marcelo, que lo veía entrenarse, estaba seguro de él y se lo fue transmitiendo al jugador. Si ves lo que era Nico y lo que es hoy, gran parte del crecimiento, más allá del aporte del jugador, claro, fue por tener un entrenador que lo convenció de lo que era capaz. Y esa es una gran virtud de Marcelo, entre otras. Marcelo te convence, y el jugador se da cuenta cuando te hablan con el corazón y cuando te hablan por compromiso. Cuando el jugador te cree, va a muerte contigo".



"Marcelo fue muy frontal y genuino conmigo desde el principio: iba a jugar si estaba bien. Y fui titular cuando estuve bien, por ejemplo en la final, cuando salimos campeones. Al jugador no le podés mentir, porque se da cuenta. El jugador es bicho, somos una raza bicha, el jugador te olfatea hasta que se da cuenta. Y lo peor es que le mientas", agregó el exfutbolista de la selección uruguaya.



Recoba sostiene con firmeza que no le sorprende que Barcelona estuviera tras sus pasos ya que "Marcelo está en el lote de los mejores, Marcelo está en el nivel de Guardiola, Klopp, Ancelotti, Mourinho… el que quieran. Para mí; después, otro dirá que no. Los clubes son más grandes que las personas, River es grande por sí mismo y Nacional es grande más allá de cualquier jugador, dirigente o técnico ¿Ta? Ahora, River tiene un privilegio increíble: seguir contando con Marcelo como entrenador".

Respecto a la relación Alexander Medina sostiene: "Es una persona divina el ‘Cacique’, y digamos que le puse algunas pelotitas para que hiciera goles”,en referencia sobre el padre de su ahijada porque tanto él como su esposa son los padrinos de la hija del actual técnico de Talleres.



“Yo soy hincha de mis amigos, y a mí me pone feliz que les vaya bien. Me pasa con Marcelo (Gallardo)…, y con el ‘Cacique’ me pasa lo mismo, es un hermano. Y también con Isra (Damonte), que la está remando en Arsenal, y con Hernán (Crespo)…”.



En relación a la lucha por el torneo que tiene mano a mano al Muñeco con el Cacique, reflexionó: "Hoy voy por el lado del ‘Cacique’, porque con todo lo que ha ganado Marcelo podría aflojar en alguno. Aunque creo que el torneo local todavía no se le dio, ¿no? Bueno, pero que este lo regale con todo lo que ha ganado a nivel internacional. Igual, al ‘Cacique’ no habría que evaluarlo por si gana o pierde el torneo, su presencia en Talleres ha demostrado su valor".