Uruguay vs. Colombia: fecha, hora, entradas, posible equipo y dónde ver el partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay recibirá a Colombia el próximo jueves en su décimo juego por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El partido se disputará en el Gran Parque Central desde las 20.00 horas. Para este compromiso ya no quedan entradas disponibles.

El encuentro se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables.

Si bien el maestro Tabárez comenzará este lunes a trabajar con los futbolistas y recién el miércoles tendrá el plantel completo, se espera que jueguen: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani.



El DT citó 26 futbolistas para esta triple fecha de Eliminatorias.



La fecha se jugará de forma íntegra este jueves:



- 20.00: Uruguay vs. Colombia

- 20.30: Venezuela vs. Brasil

- 21.00: Paraguay vs. Argentina

- 21.30: Ecuador vs. Bolivia

- 22.00: Perú vs. Chile



Tras recibir a Colombia, la Celeste visitará a Argentina (el 10 de octubre a las 20.30) y a Brasil (el 14 a las 21.30).