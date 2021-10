Nicolás De la Cruz: "Nos sentimos capacitados para ir por los nueve puntos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Nicolás de la Cruz o Giorgian De Arrascaeta? Esa parece ser la duda en el día previo al partido clave que jugará Uruguay ante Colombia este jueves a la hora 20 en el Gran Parque Central (televisa VTV) por las Eliminatorias. "Vengo con muchas expectativas e ilusión de aportar desde donde me toque", dijo este miércoles De la Cruz.

El futbolista de River Plate argentino reconoció la importancia de los tres puntos en juego ante los colombianos, pero se mostró optimista para los otros dos partidos que serán ante los rivales más duros de Sudamérica: Argentina y Brasil. "En las Eliminatorias todos los partidos son complicados, pero también todos están al alcance. Nos sentimos capacitados para ir por los nueve puntos", indicó Nico, quien igualmente aclaró: "Pero primero tenemos un juego ante un rival directo como Colombia: y luego iremos por los tres puntos contra Argentina".

¿En qué posición se siente más cómodo De la Cruz?

- "Últimamente en el equipo (River) vengo jugando como volante interno. En el partido anterior si bien jugué más retrasado, lo hice con la libertad de moverme por todo el medio, pero por izquierda es que me siento más cómodo".

Su presente

- "Llego bien, muy contento por el resultado del superclásico (victoria 2-1). Anímicamente me siento muy bien, vengo con muchas expectativas e ilusión de aportar desde donde me toque".

La ausencia en la pasada triple fecha

- "Me sentí muy mal por no estar en la anterior fecha porque uno siempre anhela estar en la selección, pero no pude por una lesión. Lo viví con incertidumbre pero con alegría porque se lograron los objetivos que el equipo se había planteado. Hoy vuelvo a estar acá y muy feliz".

Su juego

- "En el último tiempo la movilidad es uno de los aspectos que he intentado mejorar, porque el entrenador me ha dicho que soy muy capaz de hacerlo. Después el partido es el que te va dando la posibilidad o no de desarrollarla".

Jugar con público pegado a la cancha en el GPC

- "En la triple fecha pasada se vio lo importante que es que la gente nos haga sentir su apoyo. Yo no estuve, pero lo pude ver y mis compañeros me lo comentaron. La gente es muy importante y para mí esta va a ser la primera vez que juegue con público con la selección. Será muy emotivo y espero estar a la altura de las circunstancias".

Jugar en el Monumental ante Argentina

- "No sé si es una ventaja o no, pero el hecho de conocer la cancha es importante. Primero igualmente estamos enfocados en Colombia y después veremos cómo se analiza el partido con Argentina. Si los compañeros precian alguna referencia del campo de juego para eso estaré".