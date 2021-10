Luis Suárez a Ovación: "El recuerdo más lindo que tengo del GPC es mi primer gol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Va a ser una noche diferente. Emocionante. Se encontrará con otro estadio, con un Gran Parque Central más grande, con instalaciones más modernas. Al vestuario le faltará aquel banco en el que solía acomodarse para soñar con tardes de gloria y cientos de aplausos. No se cambiarán junto a él los Gabriel Álvez, Luis Romero, Alexander Medina y Sebastián Abreu, los delanteros a los que admiraba cuando lo subieron con 17 años al primero de Nacional, pero a los que también quería superar para forjar una gran carrera. Luis Suárez, ahora con la Celeste en el pecho, vuelve al Parque de los sueños. A su Parque Central. Nada menos que ese estadio en el que, quiso el destino, anotara su primer gol como futbolista profesional.

“El recuerdo más lindo que tengo del Parque Central es que ahí marqué mi primer gol como profesional. Es algo que jamás olvidaré, porque del primer gol nadie se olvida”, dijo el delantero salteño a Ovación. Y para reafirmar sus dichos, como si se tratase de aquel primer micrófono que buscó la descripción de la jugada que recién había sucedido, narró: “Fue un centro del ‘Canario’ Vázquez. La cabecea el ‘Lucho’ Romero y yo intento una chilena que la sacan en la línea. El rebote le queda al ‘Canario’, que le pega y la vuelven a sacar de nuevo. Ahí me quedó a mí de nuevo y... a festejar”.

"El recuerdo más lindo que tengo del Parque Central es que ahí marqué mi primer gol como profesional. Justo había venido Sofía de Barcelona y ella me vio hacer mi primer gol oficial”, evocó Luis Suárez a Ovación.

“Lucho”, que esta vez no tendrá a su esposa Sofía Balbi en la tribuna del escenario tricolor, recuerda, que la emoción fue inmensa. “Justo había venido Sofía de Barcelona y ella me vio hacer el primer gol como profesional. Es imposible que no tenga un gran recuerdo de aquel momento”.

Luis Suárez. Foto: Nicolás Pereyra.

Rodrigo Sebastián Vázquez, quien tuvo el privilegio de anotar el primer gol oficial en la reinaguración del Gran Parque Central (el primero en amistoso lo hizo el ‘Loco’ Sebastián Abreu) también tiene muy presente aquel partido ante Paysandú FC. “Me acuerdo que Luis entró desde el banco de suplentes. La jugada fue una salida nuestra desde el fondo, hacen un cambio de frente y yo se la tiro al ‘Lucho’. Él cabecea, después Luis tira una chilena, me queda a mí de vuelta, cuando le pego hay un jugador en la línea y medio que la saca con el cuerpo. Le quedó a Luis y ahí es cuando convierte su primer gol. Fue un gol muy buscado y en muchas ocasiones se le había escapado esa posibilidad. Recuerdo que había anotado goles en amistosos, en una gira previa al campeonato que hicimos por España le hizo un gol al Sevilla de Sergio Ramos. Ese día en el Parque fue muy feliz para todos, el resto es una historia conocida”.

"Recuerdo la alegría de todos los demás, estaban todos muy afines a que Luis metiera un gol. Era en sus comienzos y fue muy lindo. Fue una gran alegría para el grupo porque era el comienzo”, dijo Martin Lasarte.

Martín Lasarte, actual entrenador de la Selección de Chile y gran responsable de transmitirle confianza a Suárez en sus inicios en Nacional, de hecho fue quien le dio la oportunidad de debutar en Primera división, evoca desde Santiago que aquel gol fue un momento muy especial para todos. “Luis entró faltando un rato, el partido estaba resuelto y fue un gol que tuvo una cuestión preliminar bastante extensa porque parecía que la pelota entraba y no entraba. Recuerdo la alegría de todos los demás, estaban todos muy afines a que Luis metiera un gol. Era en sus comienzos y fue muy lindo. Fue una gran alegría para el grupo porque era el comienzo de su carrera y su primer gol oficial”.

Ese día no fue uno más en la carrera de Luis. Marcó un comienzo. Una etapa que le permitió dejar de recuerdo 16 partidos oficiales en el Parque Central, en los cuales completó un total de 917 minutos.

Luis Suárez tendrá un regreso muy emotivo con la Celeste en el pecho.

Nacional ganó 8 de aquellos cotejos, empató cinco y perdió tres. El “Pistolero”, que se fue a recorrer Europa, consiguió anotarle ese gol a Paysandú y otros tres más. El 4 de diciembre de 2005 a Defensor Sporting, el 14 de abril de 2006 a Tacuarembó y el 25 de junio del mismo año a Rocha.

"Recuerdo que para aquel torneo le lancé el desafío de que usara la 13. Y como es bien rebelde la usó. Después me avisó que la iba a cambiar porque ya no le hacía un gol a nadie y usó la 9”, contó Sebastián Abreu.

Sebastián Abreu, encargado de darle el recibimiento cuando llegó al primer equipo tricolor, recuerda que le hizo la primera broma y que a partir de ahí nació una amistad casi de padre a hijo.

“Yo me fui y Luis empezó a jugar. Tengo presente que ya le había anunciado a Lasarte que el día que él entrara no jugábamos más. Para su primer torneo aceptó el desafío que le había lanzado, porque le pregunté si se animaba a jugar con la camiseta 13, porque la 13 era pesada en Nacional. Luis arranca con la 13 y el primer gol oficial lo hace con ese número. Después lo cambió porque no le estaba yendo muy bien. Me acuerdo que le dije, como nos tratamos nosotros: ‘hijito, ¿se anima a jugar con la 13?’. Me dijo: ‘si, cómo no’. Bien de rebelde, como es él que le gustan todos los desafíos, pero terminó ese torneo y me dijo: ‘me voy a sacar la 13 porque no le hago un gol a nadie y voy a jugar con la 9’. No paró más”.

"Le costó un poquito, pero después se le fue dando y terminó armando una tremenda carrera", dijo Óscar Javier Morales.

Óscar Javier Morales, en tanto, no se olvida que al principio a Luis “le costó un poquito, pero después se le fue dando y terminó armando una tremenda carrera. Yo compartí poco porque después de la Copa Teresa Herrera ya no volví a Nacional, pero recuerdo lo que fue la pretemporada en la Posta del Lago y las ganas y fuerza que demostraba. Se le veía que iba a ser tremendo. Estuvimos juntos también en la reinaguración del Parque y tengo muy buenos recuerdos”.

La carrera del salteño no fue muy extensa en el primer equipo tricolor. En total, entre amistosos y oficiales disputó 48 encuentros y anotó 15 goles en los 3.001 minutos disputados.

números En el Gran Parque Central 16 Partidos jugó Luis Suárez en el Gran Parque Central. Totalizó 917 minutos.



4 Goles marcó en el Parque: Paysandú, Defensor Sporting, Tacuarembó y Rocha.



8 Victorias tuvo Nacional con Luis Suárez en cancha en el Parque Central.



15 Años después Suárez vuelve al Parque. El último partido fue el 25 de junio de 2006.



Este jueves, con la Celeste en el pecho, Luis Suárez retornará al escenario que vio nacer al gran goleador. No estará la recomendación de Lasarte para que juegue tranquilo, ni el saludo del ‘Buitre’ Álvez, que le dejó su lugar en el minuto 81 de aquella goleada, ni los brazos de Alberto Silva y Pablo Caballero, aquellos compañeros que se le subieron encima el 10 de septiembre de 2005. Faltarán ellos. Y otros más. Pero se sentirá en su casa.