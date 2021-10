Óscar Tabárez: Colombia, el cambio de fechas, la gestión del plantel y el "pensamiento positivo" que se impone llevar a Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se viene Colombia para Uruguay por las Eliminatorias, pero Óscar Tabárez está obligado a pensar un poco más allá del partido del jueves. El entrenador de Uruguay analizó al rival inmediato, pero también adelantó que, como ocurrió en la última triple fecha, todos los convocados tengan participación para administrar las energías de un plantel que afrontará tres partidos en ocho días.



La experiencia y los antecedentes de Colombia

- "Enfrentaremos a un buen equipo, dirigido por un entrenador (Reinaldo Rueda) de muchísima experiencia internacional en Sudamérica y que ha hecho las cosas bien. Nos fijamos mucho en los antecedentes que tuvimos ante este equipo. El primer partido de la primera rueda de Eliminatorias en Barranquilla no se puede relacionar directamente con este, pero sí el 0-0 en la Copa América".

La importancia de la tabla

- "Se enfrentan el tercero contra el cuarto de la clasificatoria, entonces son puntos que importan y tiene mucho que ver con la actitud de cada uno de los jugadores, de los equipos en su conjunto".

La explosión de Luis Díaz

- "Es un equipo que se preocupa por defender bien, aparte de los buenos delanteros que tiene. Luis Díaz no estaba en los cálculos del fútbol sudamericano de elite".

Imponer lo propio

- "Como siempre, la clave será limitar los puntos fuertes, pero también ponerle por delante a Colombia cosas que hemos hecho en esta triple fecha".

El regreso de Radamel Falcao

- "Es un gran goleador, está en una etapa de su carrera que desde el punto de vista conceptual de su función dentro de la cancha, sabe todo".

El retorno de Suárez y Cavani

- "Los análisis los hago para mí, la toma de decisiones sobre qué jugadores tienen que estar tiene que ver con los rivales que se enfrentan y la potencialidad que pueden tener. A veces tiene hasta raíces históricas, es un hecho que (aparte del partido con Argentina) Brasil le ha ganado a todos. Pero nosotros tenemos que tener pensamientos positivos, llevar un plan para cada partido y tener un grupo dispuesto a luchar por eso. Y eso va más allá de la expresión futbolística, de lo que hagamos nosotros y de lo que haga el rival".

El cambio de fechas en la Eliminatoria

- "Estas cosas no fueron planificadas, son emergencias, por la sencilla razón de que se suspendieron fechas que estaban previstas, que no daba el calendario para seguir jugando de a dos partidos por fecha, sin olvidar que hubo un cambio de calendario que estaba fijado por sorteo y que desvirtuó las cosas".



- "Más allá de las consecuencias que se tengan, nosotros ahora nos vemos en esta tesitura de jugar de visita contra Brasil por el cambio de calendario. Si no lo íbamos a hacer igual, pero no las dos cosas (antes con Argentina) seguidas".

- "No se puede decir qué es mejor y qué no como si fueran cosas ideales. Comprendo que capaz que no había otra manera de hacerlo respecto al aprovechamiento del tiempo, pero no es una cosa que esté bien y que proteja a los equipos lo de jugar tres partidos en ocho días".

La gestión del plantel

- "Es duro para cualquiera. Hay que gestionar los tiempos, pero a veces no condicen con lo que se está viendo desde el punto de vista táctico. A veces se hace durar más a un jugador porque se lo necesita, pero lo condiciona para el próximo partido. Ninguna de las opciones que se plantea es buena. Lo mejor es la normalidad y las cosas que se habían acordado y que eran iguales para todos".