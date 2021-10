Edinson Cavani: "Se marca no perder puntos en casa, pero hoy Uruguay compite en todos lados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno a uno los futbolistas de la selección uruguaya arriban a nuestro país para sumarse a los entrenamientos de cara a una nueva triple fecha de Eliminatorias y en esta caso fue el turno de Edinson Cavani.

El delantero del Manchester United, que regresa a la Celeste, habló en su arribo al Aeropuerto de Carrasco sobre el retorno a la selección, su momento en el club inglés y qué se puede esperar de esta triple fecha.

Cavani se mostró "contento de volver ya que estar acá siempre es lindo. Trabajamos siempre para eso y siempre que toca venir, feliz", respecto a su presencia en la selección uruguaya.



Consultado sobre su momento en el United, el Matador expresó: "Creo que en el fútbol uno tiene que estar pronto, es la clave en el alto rendimiento y prepararse para cuando toca. A veces los entrenadores definen y no quita que no se trabaje para estar siempre, pero recién empieza la liga, me ha tocado estar y estoy ahí para trabajar y dar lo mejor".



"Se crean muchos debates, pero el fútbol es el fútbol y no hay que darle mucha vuelta, no es porque haya uno u otro, lo importante es estar bien y preparado cuando te toca. Uno quiere estar siempre porque para eso trabajo, pero eso no va a cambiar mi manera de pensar", sentenció respecto a los minutos que sumó en los Diablos Rojos desde el arribo de Cristiano Ronaldo.

Respecto a lo que fue su ausencia en la anterior ventana de Eliminatorias aseguró: "Uno siempre busca lo mejor para la selección y en el momento de tomar la decisión no piensa solo en lo personal. La decisión fue tomada con ese objetivo, pero a veces somos pare de un mundo donde todos opinan. Yo demuestro en la cancha lo que quiero para mi selección, mi equipo y mi país, que cada uno lo tome como lo tome".



Para el salteño seguir la triple fecha pasada desde lejos fue difícil ya que "después de estar acostumbrado de tanto tiempo en la selección es parte de ese sentimiento que tenemos los futbolistas. Tantos años te lleva a eso a estar lejos y pasar mal estando lejos, sufrir, tener ganas de estar ahí y más como se dieron las cosas", aunque agregó: "El equipo salió adelante, trabajó y conseguimos puntos importantes y los disfrutamos mucho (con Luis Suárez que tampoco jugó), nos toca volver y estamos prontos para dar lo mejor y sacar puntos importantes".



Precisamente respecto de los puntos que se puedan rescatar en esta triple fecha señaló: "Una de las coas que siempre se marca es no perder puntos en casa, hacernos fuerte, pero hoy Uruguay sale y compite en todos lados. A veces le toca ganar y a veces perder, pero el primer objetivo es Colombia porque es el primer parido y en base a eso se seguirá mirando para adelante, pero Uruguay tiene una selección competitiva y nos puede arrimar al mundial de Catar".



"Acá las Eliminatorias son muy competitivas y difíciles, después el fútbol es así te toca salir a la cancha y a veces se terminan dando partidos que uno no espera. Confianza en nuestro equipo y ver lo que podemos dar", agregó.

La presencia de Edinson Cavani ante Brasil es una incógnita teniendo en cuenta que el protocolo sanitario norteño implica una cuarentena de 14 días para aquellos que arriben desde Inglaterra y quieran ingresar la país vecino aunque "se está hablando y tratando de buscar la mejor solución. Creo que no va a haber problema porque si ellos tienen flexibilidad para los jugadores de Brasil, no creo que haya problema de que yo pueda jugar y esperemos que sea así".



Ante la presencia de nuevos futbolistas en la Celeste y algunos incluso en su posición, Cavani remarcó: "No soy un jugador que estoy arriba, creo que eso va en cada uno de los jugadores y el hecho de querer aprender del otro. Uno tiene que demostrar el interés que tiene de lo que quiere aprender, me deja contento que sigan saliendo jugadores de nuestro país y de nuestro fútbol y demostraron que han estado a la altura. Una de las grandes cosas es la constancia, seguir con la cabeza bien puesta y hay que ser disciplinados en todo sentido para mantenerse en la selección".



Para cerrar, el Matador habló respecto a salir del Centenario para jugar como local e hizo referencia a que "hemos jugado en varias canchas diferentes. Ponerte la camiseta de Uruguay es lo que importa y con el hecho de jugar en otro estadio veremos lo que puede pasar, malos resultados no se han tenido".