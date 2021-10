Eliminatorias: los ausentes en la convocatoria de Uruguay y el extraño caso de Maxi Gómez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como cada vez que Óscar Tabárez da la listas de convocados, hay alguna presencia discutida y ausencias que llaman la atención. La nómina de 26 que el técnico de la Selección de Uruguay con vistas a la triple fecha de Eliminatorias ante Colombia, Argentina y Brasil no fue la excepción. Y en este caso el nombre que brilla por su ausencia es el de Maximiliano Gómez.

El centrodelantero de Valencia no es titular indiscutido en la selección ni nada que se le parezca, pero es al menos curioso su caso, porque pasó de estar en el once inicial en el primer partido de la pasada triple fecha a no entrar en la convocatoria. ¿Qué pasó?



Maxi, que fue el salvador celeste en el debut de las Eliminatorias al anotar el gol para la victoria de Uruguay 2-1 sobre Chile en el Estadio Centenario, tuvo la oportunidad de aprovechar las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani y no lo hizo. Jugó un apático partido en el empate 1-1 con Perú en Lima y fue sustituido en el minuto 66 por Jonathan Rodríguez.

Para el segundo juego de la triple fecha, en el triunfo 4-2 sobre Bolivia en Montevideo, el futbolista de Valencia perdió el puesto a manos de Agustín Álvarez Martínez, quien anotó su primer gol con la casaca celeste y repitió titularidad frente a Ecuador.



Luego de no haber tenido minutos ante la selección boliviana, Maxi Gómez volvió al campo para disputar los últimos 18 minutos en la victoria 1-0 sobre Ecuador al ingresar precisamente por Álvarez Martínez. Ahora ni siquiera ingresó en la lista de convocados luego de haber sido reservado.

Maxi no atraviesa su mejor momento futbolístico y en Valencia ha recibido críticas. Lleva un solo gol en LaLiga y lo anotó el pasado 12 de setiembre en la victoria 4-1 de visitante sobre Osasuna por la fecha 4. Fue titular en los 7 partidos del equipo ché y en el último juego fue expulsado en el 1-1 de local ante Athletic de Bilbao, lo cual lo puso en el ojo de la tormenta.

Su presente, sumado a que para esta ocasión Tabárez elije el buen momento de Darwin Núñez (autor de dos goles en el 3-0 a Barcelona por Champions esta semana) y a que hay cuatro centrodelanteros en el plantel, jugaron en su contra.



Con Uruguay por las Eliminatorias, Maxi tuvo 4 presencias (2 de titular) y tiene un gol en 150 minutos. En la Copa América no le fue mucho mejor. Ingresó solo en un partido y jugó 2 minutos en el 2-0 a Bolivia.

Las otras ausencias en la Celeste

Jonathan Rak, Maximiliano Falcón, Mauro Arambarri, Manuel Ugarte, Brian Lozano, David Terans y Jonathan Rodríguez son los otros futbolistas que no fueron confirmados en la citación.



Las reservas de Rak y Falcón fueron para ponerse a cubierto de alguna lesión en la defensa, ya que en la pasada triple fecha a último momento se bajó de la citación Sebastián Coates. Ugarte debutó con la Celeste ante Bolivia, pero aún no ha tenido minutos en Sporting de Lisboa, por lo cual no fue llamado.

Mauro Arambarri Getafe El mediocampista de Getafe tiene ya 6 presencias con Uruguay en Eliminatorias, en todos los casos saliendo desde el banco. En la pasada triple fecha jugó ante Perú y Bolivia. No fue convocado porque está desgarrado.

Brian Lozano Santos Laguna Había expectativa por la posible vuelta de Brian Lozano, quien en los partidos de preparación de Uruguay antes del inicio de las Eliminatorias había sido titular y buena figura, pero luego se fracturó tibia y peroné y recién está volviendo a tener continuidad.

Jonathan Rodríguez Cruz Azul El Cabecita es uno de los habituales convocados por Tabárez, más allá de que en realidad ha tenido menos minutos de los esperados. Sin embargo, en estas ocasión no aparece en la lista. La razón es que se encuentra lesionado. Dolencias musculares le han impedido estar en los últimos tres juegos de Cruz Azul. Su último partido, de hecho, lo jugó en Lima con Uruguay (3 de setiembre) y terminó con un tobillo muy inflamado.