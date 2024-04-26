Hay un detenido por el asesinato a puñaladas de una mujer en Aires Puros: indagan si se trató de un femicidio

Redacción El País

Una mujer de 56 años fue asesinada de varias puñaladas en una casa del barrio Aires Puros, en Montevideo. La vivienda está ubicada en Lautréamont y María Abella Ramírez, y según la información primaria, el cuerpo encontrado tenía múltiples heridas de arma blanca.

Según supo El País, en principio el caso iba a ser tomado por una Fiscalía de Homicidios, pero debido a los indicios primarios se determinó que el caso recaiga en una oficina de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género.

La encargada de la Fiscalía de tercer turno en esa área, Valentina Sánchez, será entonces quien investigue el caso.

Esto porque está bajo estudio la posibilidad de que haya sido un femicidio, situación que de momento no está confirmada.

El País pudo saber, en base a fuentes del Ministerio del Interior, que en horas de la tarde se detuvo a su expareja, un hombre de 60 años que había estado en la casa con ella previo a su muerte.