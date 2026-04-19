Dónde ver Manchester City vs. Arsenal en vivo este domingo 19 de abril por la Premier League

El Manchester City recibirá al Arsenal en el Etihad Stadium este domingo 19 de abril de 2026 por la fecha 33 de la Premier League de Inglaterra. El encuentro comenzará a las 12:30 horas de Uruguay.

Los Citizens y los Gunners se enfrentarán en un duelo decisivo con sabor a final por el título: el segundo en la tabla de posiciones recibe al primero.

"No recuerdo, en los últimos tres, cuatro, cinco años, un partido más importante que este en la Premier League", afirmó Michael Owen, el antiguo artillero del Liverpool, al micrófono de la liga inglesa.

El Arsenal lidera al fútbol inglés con 70 puntos y 32 partidos disputados. Justo atrás está el City, con 64 puntos y 31 encuentros jugados.

Dónde ver Manchester City vs. Arsenal en vivo

Este choque a disputarse el domingo se podrá ver desde Uruguay y Argentina a través de ESPN, y Disney+ Premium, a partir de las 12:30 horas.

Para ver Manchester City vs. Arsenal en vivo desde Estados Unidos, será transmitido por NBC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, y Peacock.

Para verlo desde México, lo transmitirán los canales TNT Sports y Max Mexico.

En tanto, en España se transmitirá por DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Duelo decisivo por el título de la Premier League

El desplazamiento del Arsenal a Manchester no podía llegar en un momento más caliente, a seis jornadas del final del campeonato y con una diferencia de puntos que se ha estrechado de forma brusca.

El Arsenal tuvo el sábado pasado la oportunidad de dejar al City a doce puntos, en caso de victoria contra el Bournemouth.

Pero fueron las Cherries de Antoni Iraola los que se impusieron en el Emirates, antes de que los Citizens barrieran al Chelsea (3-0) el domingo con un excelente Rayan Cherki.

A pesar de su declive futbolístico, Arsenal está en semifinales de la Champions League y depende de sí mismo para ganar la Premier League. Foto: AFP.

En un fin de semana, "todo ha cambiado psicológicamente", resumió el exdefensa de los Citizens, Micah Richards, en Sky Sports.

Los seis puntos de ventaja del Arsenal penden ahora de un hilo. De hecho, el perseguidor alcanzará a los Gunners si gana el duelo del domingo y el partido aplazado que tiene contra el Crystal Palace en una fecha aún por determinar.

Y es que el viento primaveral parece empujar al City hacia la cumbre, en un periodo en el que su rival se desinfla a pasos agigantados.

El Arsenal solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos (1-0 contra el Sporting en la ida de cuartos de final de la Champions League), frente a tres derrotas en el plano doméstico (Copa de la Liga, Copa de Inglaterra y liga) y un empate, contra los portugueses (0-0) el miércoles en Londres.

Una tendencia poco alentadora para el Arsenal

Históricamente, en la Premier League, el mes de abril es el peor para el entrenador Mikel Arteta (42,3 % de victorias), y el mejor para su competidor Pep Guardiola (79,8 %).

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, con los ojos centrados en arrebatarle el título de la Premier League al Arsenal. Foto: EFE

La cantinela que describe al Arsenal como un equipo incapaz de soportar la presión al final de la temporada se hace cada vez más ensordecedora.

Y su juego, que se ha vuelto más espeso, acentúa las críticas.

"No importa lo que piense la gente. Lo único que cuenta es lo que piensa este grupo, lo que piensa el entrenador, y hemos vuelto a semifinales (de la Champions League)", zanjó el mediocentro defensivo Declan Rice tras la clasificación sin brillo frente al Sporting.

Con información de AFP