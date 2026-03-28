Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica en vivo por el partido amistoso de este sábado 28 de marzo de 2026

La selección de Estados Unidos será local este sábado 28 de marzo de 2026 frente a Bélgica en un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 a disputarse en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. El encuentro iniciará a las 3:30 p.m. locales.

El combinado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino volverá al ruedo en este partido luego de un exitoso cierre de la última fecha FIFA en noviembre, cuando derrotó a Paraguay 2 a 1 y dio el batacazo con una goleada de 5 a 1 contra Uruguay.

Dónde se puede ver Estados Unidos vs. Bélgica en vivo este sábado

Para quienes se preguntan qué canal pasa el partido de Estados Unidos frente a Bégica, estas son las opciones para verlo en vivo desde EE.UU.: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA y HBO Max.

Para Sudamérica, este partido irá por Disney+ Premium.

Historial entre Estados Unidos y Bélgica

Hay cuatro encuentros en el historial entre EE.UU. y Bélgica, y dos se ellos se produjeron en una Copa del Mundo. La primera vez que se enfrentaron estas selecciones fue en el Mundial 1930, en Uruguay, según ESPN. El partido terminó con victoria estadounidense por 3 a 0. Luego, no volvieron a jugar hasta un amistoso en 2011, que terminó con triunfo belga por 1 a 0.

En 2013, se volvieron a enfrentar en otro amistoso y Bélgica fue el vencedor de ese choque por 4 a 2. El segundo partido por un Mundial fue en Brasil 2014, y Bélgica se llevó la victoria por 2 a 1.

Auston Trusty despeja ante la marca de Manuel Ugarte en el amistoso entre Estados Unidos y Uruguay en noviembre de 2025. Foto: AFP.

El historial marca que Bélgica ganó tres veces y EE.UU. solo una, sin empates.

La polémica de Romelu Lukaku por permanecer con Bélgica

La decisión del belga Romelu Lukaku de permanecer en Bélgica para continuar su preparación física suscitó tensión este viernes con su club, el Napoli, que no descarta excluirle de la plantilla el próximo partido si no regresa antes del martes.

El jugador, pese a estar convocado con Bélgica, se descartó de los partidos amistosos contra Estados Unidos y México para recuperar su forma física en Bélgica tras un año marcado por las lesiones.

"Romelu Lukaku no participará en los próximos partidos amistosos de los Diablos Rojos en Estados Unidos contra Estados Unidos y México. Romelu ha optado por concentrarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física", comunicó el pasado martes la Federación belga de fútbol.

Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Foto: Belgian Red Devils

Sin embargo, el atacante del club partenopeo no ha retomado la preparación con el Napoli que entrena Antonio Conte, su gran valedor a lo largo de su carrera.

La postura del club, que le había pedido que regresara para colaborar en su recuperación, según adelantaron medios italianos, es que si no vuelve a Nápoles antes del martes, podría quedar fuera de la convocatoria para el partido del lunes 6 de abril frente al A.C. Milan.

Con información de EFE