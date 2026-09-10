Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque, este jueves por Copa Sudamericana: día, hora y alineaciones

Montevideo City Torque enfrenta este jueves a Cienciano de Perú por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en la altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco (más de 3.300 metros sobre el nivel del mar). El partido empieza a las 21:30 horas de Uruguay y se puede ver a través de DSports, DGO y Flow).

El equipo Ciudadano, que viene de eliminar a Tigre en octavos, tendrá de esta manera un duro desafío por delante. No solo por la exigencia que plantea la altura de Cusco, sino porque le toca frente a un rival que sabe cuánto pesa el trofeo en disputa: Cienciano fue campeón de la Sudamericana en el año 2003, tras vencer en la final a River Plate de Argentina.

El equipo de Marcelo Méndez tiene la posibilidad de cerrar la serie como local teniendo en cuenta que en la tabla de clasificados terminó en el puesto tres, mientras que Cienciano, dirigido por el singular DT argentino Horacio Melgarejo, finalizó en el 15.

El antecedente de uruguayos en Cusco no es lejano teniendo en cuenta que Juventud de Las Piedras compartió grupo con este equipo e igualó 1-1 como visitante.

Cienciano, que alcanzó los 15 tantos en el torneo con goleadas 6-1 a Botafogo (en octavos) y 4-0 a Lanús (playoffs), cuenta con cinco uruguayos: el arquero Gonzalo Falcón, el defensa Maximiliano Amondarain y los volantes Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg (nacionalizado peruano).

“Respetamos mucho al rival que vamos a enfrentar. Cada uno tiene derecho a jugar de donde es, así que respetamos mucho esa situación. Sabemos que es algo que juega, pero trataremos de adaptarnos lo más rápido posible”, dijo Marcelo Méndez en su arribo a Perú, donde el equipo primero se instaló en Lima para subir a Cusco el mismo día del partido.

El DT tiene a casi todos sus jugadores a la orden, salvo por Sebastián Cáceres, quien se encuentra en la última etapa de postoperación de apendicitis, y Juan Quintana, que está desgarrado.

Méndez va a repetir el equipo que derrotó a Tigre en Argentina, por octavos de final, ya que el arquero Franco Torgnascioli vuelve al 11 inicial tras algunas semanas de baja por lesión.

Gonzalo Montes y Salomón Rodríguez festejan en el partido entre Montevide City Torque y Tigre por Copa Sudamericana. Foto: EFE

Ficha técnica: Cienciano vs. Montevideo City Torque

Probable Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto; Cristian Souza, Juan Romagnoli, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera, Matías Succar.

DT: Horacio Melgarejo.

Probable Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Obregón; Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.

Hora: 21:30

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio.

TV: DSports, DGo, Flow, Paramount+, DAZN.