Cienciano vs. MC Torque por Copa Sudamericana: día, hora y dónde ver el cruce por cuartos de final en la altura

Cienciano de Perú y Montevideo City Torque se enfrentan este jueves desde las 21:30 de Uruguay (DSports, DGO y Flow) en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo Ciudadano, que viene de eliminar a Tigre en octavos, tendrá de esta manera un duro desafío en el reto de alcanzar las semifinales teniendo en cuenta los 3.400 metros que hay en Cusco donde hace de local uno de los campeones que tiene este certamen tras el logro obtenido en 2003.

El equipo de Marcelo Méndez tiene la posibilidad de cerrar la serie como local teniendo en cuenta que en la tabla de clasificados terminó en el puesto tres, mientras que Cienciano, dirigido por el singular DT argentino Horacio Melgarejo, finalizó en el 15.

El antecedente de uruguayos en Cusco no es lejano teniendo en cuenta que Juventud de Las Piedras compartió grupo con este equipo e igualó 1-1 como visitante.

Cienciano, que alcanzó los 15 tantos en el torneo con goleadas 6-1 a Botafogo y 4-0 a Lanús, cuenta con cinco uruguayos ya que se encuentran el arquero Gonzalo Falcón, el defensa Maximiliano Amondarain y los volantes Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg (nacionalizado peruano).

“Respetamos mucho al rival que vamos a enfrentar. Cada uno tiene derecho a jugar de donde es, así que respetamos mucho esa situación. Sabemos que es algo que juega, pero trataremos de adaptarnos lo más rápido posible”, dijo Marcelo Méndez en su arribo a Perú, donde el equipo primero se instaló en Lima para subir a Cusco el mismo día del partido.

Cienciano vs. Montevideo City Torque

Probable Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto; Cristian Souza, Juan Romagnoli, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera, Matías Succar.

DT: Horacio Melgarejo.

Probable Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Obregón; Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.

Hora: 21:30

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio.

TV: DSports, DGo, Flow, Paramount+, DAZN.