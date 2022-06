Qué dijo Agustín Álvarez Martínez previo a su viaje a Italia para firmar con el Sassuolo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agustín Álvarez Martínez viajó este miércoles rumbo a Italia para hacerse la revisión médica y firmar su contrato con el Sassuolo, club que le adquirió a Peñarol la ficha del futbolista en una transferencia de 12 millones de euros.

“Estoy nervioso. Es algo nuevo, pero ojalá salga todo bien”, dijo el delantero nacido en San Bautista agregando en el Aeropuerto Internacional de Carrasco que “estoy contento también porque era algo que veníamos esperando hace tiempo con mi familia. Es un salto importante para mí y lo estoy disfrutando mucho”.

El futbolista viajó este miércoles a Italia para pasar la revisión médica y firmar su contrato, pero luego regresará a Uruguay ya que tiene que solucionar unos trámites relacionados a la Visa de trabajo que le exigen en el país europeo.

“Me voy mucho más tranquilo porque se dio esta posibilidad. La anterior oferta que recibimos también era muy linda pero no se pudo concretar. Ahora estoy contento con esta linda oportunidad y quiero prepararme bien para lo que se viene", expresó el canario.

Agustín Álvarez Martínez y su despedida del Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

Y acerca de esa oferta que Peñarol rechazó y que había llegado desde la Fiorentina, el futbolista dijo que “la verdad no pensé que me iba a afectar tanto pero soy consciente de que si me afectó. Por eso tengo que pedirle disculpas al hincha de Peñarol por mi último semestre por mi bajo rendimiento. Pero en cada partido y por más de que las cosas no salgan yo dejé siempre el 100%”.

Álvarez Martínez contó también que en su último día en Los Aromos le agradeció a sus compañeros: “Son parte de esto al igual que el cuerpo técnico que me dio la confianza. Tengo que agradecerle también a Mario Saralegui que con Ruben Paz me hicieron debutar en Primera División y ni que hablar a todo el equipo de Formativas”.

Acerca de su carrera, el canario remarcó que “a medida que vas creciendo te vas poniendo diferentes metas y objetivos. Cuando empecé a jugar en Peñarol lo primero que deseaba era jugar en Primera y con el estadio lleno. Lo logré. Después salir campeón que también lo logré. Después de eso, de niño siempre soñas con llegar a Europa y hoy tengo esta chance”.

Consultado por lo que le espera en Sassuolo, el canario dijo que “ellos tienen una estructura de juego bastante estricta, es un club que juega bien, que maneja bien la posesión de la pelota y que tiene crea varias situaciones de gol por partido. Eso me convenció también porque el nueve siempre quiere tener chances de gol, las que últimamente en Peñarol no estaba teniendo”.

Por último, Agustín Álvarez Martínez hizo referencia a su sueño de volver a la selección uruguaya y cerró diciendo que “tenía la esperanza de poder ir al Mundial jugando en Peñarol y ahora va a depender de mí. Si logro hacer una buena pretemporada y sumo buenos minutos en Sassuolo voy a tener alguna chance, pero no estoy pensando en eso, sino en irme y que empiece a salir todo bien”.