Diego Rossi a punto de dejar la MLS y recalar en México tras importante oferta que recibió y podría concretarse

Diego Rossi, artacante uruguayo de 28 años que milita actualmente en el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, podría dejar su equipo y recalar en el fútbol de México en los próximos días.

El futbolista surgido en Peñarol recibió una importante oferta desde Monterrey y según pudo saber Ovación, se trata de un ofrecimiento por un dinero mayor al que la franquicia estadounidense pagó por Rossi, que tiene contrato con Columbus hasta el 31de diciembre del presente año.

Si bien todavía no hay nada confirmado, el equipo mexicano busca reforzarse y le apunta al atacante uruguayo de buena trayectoria internacional ya que luego de debutar en el club Carbonero en la temporada 2015-2016 en la que se consagró campeón del Uruguayo bajo la conducción técnica de Jorge Da Silva, en 2018 emigró y fue precisamente a Estados Unidos.

Con la camiseta Mirasol, el atacante derecho de 1,70 metros de estatura disputó un total de 51 partidos en los que anotó 13 goles y puso 11 asistencias logrando tres títulos, entre ellos dos campeonatos uruguayos ya que al de la temporada 2015-2016 se le suma el logrado en la 2017.

Diego Rossi defendiendo la camiseta de Columbus Crew en la MLS. Foto: @diegorossi9.

Los Ángeles FC se hizo con los servicios de Diego Rossi, quien jugó allí cuatro temporadas hasta pasar a Europa. En la franquicia norteamericana disputó 121 partidos con 59 goles anotados y 22 asistencias. Turquía fue su siguiente destino para firmar con el Fenerbahce, donde estuvo durante dos temporadas jugando 90 encuentros con 10 tantos anotados y 20 asistencias.

En 2023, el uruguayo regresó a Estados Unidos pero en esa oportunidad para firmar con el Columbus Crew, equipo con el que aún tiene contrato vigente hasta diciembre de este año pero con una posibilidad de emigrar al fútbol de México tras esta buena oferta que recibió desde Monterrey.

En esta temporada 2026, Rossi suma un total de 16 partidos disputados entre MLS y la US Open Cup con el Columbus Crew con seis goles anotados y una asistencia, pero desde su llegada al club los números marcan que jugó 117 encuentros, anotó 51 tantos y puso 20 asistencias.

Cabe recordar que Diego Rossi es un jugador que pasó por todo el proceso de selecciones uruguayas, ya que comenzó en Sub 15, pasó por la Sub 17, la Sub 18, la Sub 20 y también por la Sub 23 antes de tener su estreno en la mayor en marzo de 2022 en un partido de Eliminatorias frente a Chile.