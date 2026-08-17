Diego Monarriz se perfila como candidato a técnico de Nacional: su estilo de "apuntar con todo" y qué le destacan

Diego Monarriz es el gran candidato a asumir el cargo de director técnico de Nacional luego de que Jorge Bava fuera despedido este domingo.

La crisis futbolística que atraviesan, que los tiene últimos en el Torneo Clausura y octavos en la Tabla Anual, los llevaron a optar por un cambio de rumbo más allá de que el lunes pasado habían decidido mantener a Bava hasta el clásico.

De acuerdo a lo que expresó el propio Alex Saúl en diálogo con Ovación a la salida de la reunión, Sebastián "Loco" Abreu era el plan A de Nacional.

Sin embargo, tiene pensado respetar el proyecto deportivo que encabeza en Xolos de Tijuana y lo dejó claro en conferencia de prensa: "Y los sueños, los deseos, que uno pueda llegar a tener, interpreto que hay momentos para todo. Independientemente que como comenté, por ahí mi espíritu se fue, pero el raciocinio del entrenador no y creo que en este momento con todo lo que me está tocando vivir estoy súper comprometido con todo lo que nos toca", inició.

Y agregó: "De lo bueno y lo malo, pero en esa construcción de ladrillito, ladrillito, ladrillito que el equipo va cosechando. Entonces si el capitán se va y el barco queda en el medio del mar sin capitán, ¿qué van a pensar los marineros del capitán? El capitán es el último que se hunde en el barco. Y eso pasó en el Titanic”.

Monarriz también estuvo en la mira de Danubio, que finalmente terminó cerrando el arribo de Leonel Rocco. El entrenador argentino de 58 años conoce el medio local por su trabajo en Juventud de Las Piedras y Danubio.

Diego Monarriz en uno de los entrenamientos de Danubio. Foto: Natalia Rovira.

En el pedrense dirigió 46 partidos con un saldo de 22 victorias, 18 derrotas y seis empates. Consolidó un gran proceso después de arribar en octubre del 2024, lograr el ascenso a Primera División y la posterior clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Aquel equipo finalizó tercero en el Torneo Apertura 2025 y segundo en la serie B del Torneo Intermedio.

También tuvo un pasaje fugaz por Danubio donde dirigió 10 partidos y obtuvo tres victorias, tres derrotas y cuatro empates.

El estilo de Diego Monarriz, candidato a entrenador de Nacional

Diego Monarriz, DT de Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Monarriz fue el nombre propuesto por Flavio Perchman en la última reunión de la comisión directiva de Nacional. Y, aunque el propio vicepresidente dijo que "todavía no hay nada definido", a esta hora es el principal candidato.

Su estilo de juego fue definido en una entrevista que le concedió a El Espectador Deportes: "Vos tenés que proponer, ir y apuntar con todo, después que lleguemos a lo que podamos llegar", declaró en su momento.

Y agregó: "Siempre con una vocación de atacar". En la interna de Nacional le elogian su personalidad y la llegada que tiene hacia el futbolista. Entienden que esta cualidad puede ser clave en un momento adverso donde le está costando desde el aspecto "anímico", según los dichos del presidente Ricardo Vairo.

El paso de Diego Monarriz por el fútbol argentino

Monarriz fue asistente técnico en Aldosivi y Rosario Central. Asimismo, en San Lorenzo comenzó como entrenador interino, donde dirigió dos partidos en ciclos distintos. Ya en noviembre del 2019 asumió como entrenador principal y estuvo al mando en 10 partidos oficiales.

