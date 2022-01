Diego Alonso dijo que ya tiene el 90% de la oncena definida: ¿será esta?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 17 días de su debut oficial como entrenador de la Selección de Uruguay, Diego Alonso trabaja a sol y sombra y tras dar a conocer la lista de reservados, ahora se centrará junto a su cuerpo técnico en definir los convocados para visitar a Paraguay y recibir a Venezuela en la próxima doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Y precisamente acerca de la convocatoria definitiva y varios temas más, en entrevista con el Polideportivo (Teledoce) el flamante técnico celeste dejó algunas pistas sobre lo que pretende. “El 90% del equipo titular ya lo tengo. Quizás en dos o tres posiciones hay dudas, pero el equipo ideal lo tengo en la cabeza”, indicó desde José Ignacio, donde pasó el fin de semana mirando partidos que tuvieron a algunos de sus 50 futbolistas reservados como protagonistas.

También tiró un concepto general del estilo de juego que tendrá Uruguay con su conducción. “Mis equipos tienen una característica: proponer presión. Eso lleva trabajo y tiempo, pero me gusta dominar los partidos a partir de la presión; más arriba o más abajo en la cancha. Y con pelota ser agresivo, combinativo y poner la mayor cantidad de gente en ataque. Me gusta ser el equipo más defensivo cuando no tenemos la pelota y el más ofensivo cuando la tenemos. Y eso lo pretendo para Uruguay”.

Al revisar los antecedentes de los equipos del Tornado, tanto en México con Pachuca primero y Monterrey luego como en Estados Unidos con Inter de Miami, para jugar de visitante su esquema favorito fue el 4-2-3-1. También utilizó el 4-1-4-1 y el 3-4-2-1, pero en forma muy esporádica. Entonces, ¿qué oncena se puede esperar ver en el campo el jueves 27 de este mes en Asunción ante Paraguay en su debut?

El arco es la gran incógnita. Primero, porque Fernando Muslera (el titular desde hace 12 años) está lesionado. Segundo, porque el único que está en actividad de los siete reservados es Martín Campaña, pero a su vez tiene muy buenas referencias de Sergio Rochet y conoce muy bien a Sebastián Sosa.

En defensa ya informó Ovación que los laterales cambiarían y todo apunta a que le dará la posibilidad a Damián Suárez en el derecho y a su compañero de Getafe, Mathías Olivera, en el izquierdo.



En la zaga también hay dudas. Si está bien físicamente, José María Giménez estará seguro. Diego Godín es difícil que juegue, pues ahora mismo está con covid y sin actividad, aunque tratando de solucionar su llegada a Atlético Mineiro. Difícilmente esté en ritmo para ser titular en un partido tan importante y tan desgastante por lo que será la temperatura en Asunción, pues el primer juego del equipo de Belo Horizonte será el 25 de enero por el estadual. Sebastián Coates y Ronald Araújo, dependiendo de cómo se recupere éste de su operación de la doble fractura de metacarpiano (Alonso dijo que quizás en 10 días esté jugando según informó la sanidad de Barcelona a la de Uruguay), lucharán por el otro lugar.

En el medio, Lucas Torreira tendría su lugar con Rodrigo Bentancur en el doble cinco. Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta y Edinson Cavani estarían por detrás de Luis Suárez.



Esta es entonces una posible formación, aunque el técnico no haya revelado ni un solo nombre y haya aclarado que habrá que estar atento a los imponderables, porque puede haber algún caso más de covid en la fecha, así como lesiones. ¿Serán estos los elegidos para el 27?

Los arqueros Por qué fueron reservdos siete El entrenador de la selección uruguaya explicó por qué reservó a siete arqueros en la lista de 50 jugadores para las Eliminatorias. “Entendimos que era necesario porque hay muchas posibilidades que citemos a cuatro. Necesitamos verlos a todos porque Fernando (Muslera) se lesionó y queremos verlos a todos ellos para no cometer errores en ese sentido”.