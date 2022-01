Diego Alonso ya muestra sus cartas: ¿Cómo y a qué va a jugar la selección uruguaya?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso sigue trabajando de cara a su debut oficial como técnico de la selección uruguaya en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y pensando en ese encuentro en Asunción, el entrenador dio varias pistas acerca de lo que pretende para su equipo.

Domingo en Punta del Este. Fútbol. Solo fútbol. Diego Alonso mira partidos en la televisión, en un iPad y se informa a través de su celular. La cabeza está puesta en la próxima doble fecha de las Eliminatorias y Paraguay es el gran objetivo.

En diálogo con el programa Polideportivo (Teledoce) el tornado insistió en que “acerca de la lista de reservados tuvimos claro desde el principio y vimos que lo que pasa en Europa viene para acá. Teníamos que tratar de protegernos sobre el covid y después también estar atentos a lo del período de pases porque un jugador que de repente está en el medio local y en dos tres días ya puede estar jugando en el exterior”.

“No manejamos un número en sí. Simplemente tratamos de ver las posiciones y poner determinada cantidad de jugadores porque el virus no elige un central o un delantero o lateral y hay que estar cubiertos, tratar de poner jugadores polivalentes y por eso la intentamos hacer así. Preferimos cubrirnos. Tenemos una lista más larga de entre 60 y 70 que futbolistas que estamos observando y dentro de esos pusimos alos 50 que entendimos necesarios en esta oportunidad”, agregó el técnico celeste.

Por otra parte, Diego Alonso contó qué pretende del equipo uruguayo a la hora de salir a la cancha y dijo lo siguiente: “En primer lugar mis equipos tienen una característica y voy a intentar que se mantenga en cuanto a lo que es la parte defensiva de proponer la presión y eso lleva trabajo y tiempo, pero me gusta dominar los partidos a través de la presión, más arriba o más abajo en la cancha, pero me gusta partir desde ahí. Y con pelota ser agresivo, combinativo y poner la máxima cantidad de gente en ataque. Me gusta ser el equipo más defensivo cuando no tenemos la pelota y el más ofensivo cuando la tenemos”.

Además, el tornado confesó que “el 90% del equipo lo tengo. Quizás en dos o tres posiciones hay dudas pero el equipo ideal lo tengo en la cabeza. También hay imponderables, rendimientos, lesiones, suspensiones, el covid. Hago el ejercicio y también el ejercicio inverso de decir ‘¿qué pasa si no puede estar este o el otro?’. Por eso es necesario prever situaciones”.

Consultado por la lista definitiva, el torneo contó que serán entre 25 y 30 jugadores los que la integren y que los futbolistas llegarán todos a Montevideo el lunes 24 de enero: “Eso ya está previsto y van a volar todos juntos porque hay que prever todas esas cosas también. Hoy en día se duerme con un ojo abierto y otro cerrado porque son estos cuatro partidos para que este proceso pueda seguir evolucionando, creciendo y ojalá que se le pueda dar la impronta que pretendemos en el futuro”.

Diego Alonso disfruta de unos días en Punta del Este pero no deja de trabajar y el fútbol, las reuniones y los llamados marcan su agenda. En los próximos días volverá a Montevideo para ya instalarse definitivamente en el Complejo Celeste porque el objetivo hoy es uno solo: Paraguay.