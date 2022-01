En Brasil anuncian con bombos y platillos la llegada de Diego Godín al Atlético Mineiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, continuaría su carrera en el campeón del fútbol brasileño, Atlético Mineiro, tras rescindir su contrato con el Cagliari, anuncian este sábado distintos medios brasileños.

El zaguero, que en febrero cumplirá 36 años, llegaría como un refuerzo de lujo para un equipo Galo que esta temporada tiene el principal desafío de la Copa Libertadores de América.

Mineiro cuenta con futbolistas de la talla de Hulk, el chileno Eduardo Vargas y el argentino Nacho Fernández.



Godín firmaría un acuerdo por las próximas dos temporadas: una más otra opcional. Llegaría para ocupar el lugar que dejó el paraguayo Junior Alonso, vendido al Krasnodar ruso por 7 millones de euros.



Con el Mineiro, sería el séptimo club en la vida deportiva del Faraón, que ya defendió a Cerro (2002 a 2006), Nacional (2006 a 2007), Villarreal (2007 a 2010), Atlético de Madrid (2010 a 2019), Inter de Milán (2019 a 2020) y Cagliari (2020 y 2021).



El Faraón anunció que no continuaría en Cagliari el pasado 21 de diciembre cuando arribó a Uruguay para pasar las fiestas. El defensor no fue tenido en cuenta en el último partido del año pasado y regresó antes al país. Desde entonces, se entrenó de forma particular primero en el este del país y desde la semana pasada en el Complejo Celeste junto a un grupo reducido de futbolistas que citó personalmente el nuevo entrenador de Uruguay, Diego Alonso.



El Mineiro viene de una gran temporada donde ganó el Brasileirao, la Copa de Brasil y donde fue semifinalista de la Copa Libertadores.



Actualmente el equipo se encuentra sin DT, ya que Cuca se alejó por "problemas personales". Jorge Jesús, Hernán Crespo y Eduardo Coudet son algunos de los nombres que suenan en Brasil.