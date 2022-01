Las reservas de Diego Alonso: ¿por qué jugador ausente lo criticaron más?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las cosas que más se le criticó a Óscar Tabárez en su último tiempo fue que las reservas de jugadores y posteriores citaciones estaban conformadas por una nómina reducida, algo que terminó afectando el potencial Celeste a medida que por covid o lesiones se fueron registrando bajas. Pues bien, en su primera nómina de reservados Diego Alonso, flamante técnico de la Selección de Uruguay, no se anduvo con chiquitas y armó una con 50 nombres.

Hubo nombres que sorprendieron, como los del arquero Nicolás Vikonis, Martín Satriano o Facundo Pellistri; otros que eran muy pedidos, como el de Nicolás López; y también hubo ausencias notorias como la de Nahitan Nández y Brian Rodríguez. Algunos reclamaron en redes sociales —aunque tibiamente— por la ausencia del ex-Peñarol, pero hubo un nombre que faltó que fue por el que más le pegaron al Tornado y, llamativamente, no está en el exterior sino en el fútbol local: Matías Arezo.

Con solo 19 años ya lleva cuatro temporadas en Primera defendiendo a River Plate y fue el segundo goleador de la temporada con 16 tantos. Es, a todas luces, el futbolistas con mayor proyección de futuro, al punto que desde hace seis meses Atlético de Madrid viene negociando con el conjunto darsenero su ficha y se anuncia que las partes están muy cerca de llegar a un acuerdo. Pero precisamente esto quizá tenga que ver en la ausencia de Arezo.

Algo de lo que privó a los uruguayos la pandemia fue haber disfrutado una ofensiva en el Sudamericano Sub 20 cancelado compuesta por Agustín Álvarez Martínez (quien sí está en la reserva de Alonso) y Arezo, los dos grandes goleadores surgidos en los últimos años, sin olvidar que Maximiliano Silvera, capitán de Cerrito y máximo artillero de la temporada pasada con 21 goles, solo tiene 24 años.

El no haber tenido esa experiencia en la Sub 20 ha dejado un tanto relegado a Arezo. También que el futbolista haya tenido algunas actitudes que llevaron a que fuera desconvocado de los entrenamientos por el cuerpo técnico de juveniles por faltar sin aviso a los mismos. Lo concreto es que el centrodelantero de River no está entre los 50 y, en redes sociales, fueron muchos los que criticaron al Tornado por no incluirlo.

Como decimos más arriba, también que se esté en plena negociación por su pase al Atlético de Madrid puede haber influido, porque el técnico entendió que el futbolista podía tener la cabeza en otra parte o bien porque se espera que para la época de los partidos que debe afrontar Uruguay por Eliminatorias (jueves 27 de enero en Paraguay y martes 1° de febrero ante Venezuela en casa) Arezo estará recién llegado al Atlético de Madrid.

Como sea, las primeras críticas para el Tornado Alonso por su nómina no se hizo esperar. Fueron 50 nombres los que incluyó, pero nunca se puede dejar conforme a todos.