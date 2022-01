Justo el día que lo reservan para la selección se cae el pase de Brian Ocampo a México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Precisamente el día en que Brian Ocampo apareció en la lista de los 50 reservados por el seleccionador nacional Diego Alonso para las Eliminatorias, su futuro quedó nuevamente en el aire porque su pase al América de México quedó definitivamente caído.

Así lo informan los distintos medios mexicanos, que aseguran que el club azteca dio por concluidas las negociaciones con el Grupo Casal. De acuerdo a fuentes de las Águilas, se manejaba un costo de 4 millones de dólares por la operación, de los cuales a Nacional nada le correspondería porque el futbolista está en condición de libre. Sin embargo las negociaciones no habrían llegado a buen puerto, ya que el conjunto mexicano las dio por concluidas.

¿Qué será del futuro del extremo? Nacional no descarta que todavía pueda llegar a un arreglo para su continuidad, más ahora que uno de los principales interesados en el futbolista se apartó de la lucha. Ocampo, al no tener contrato firmado, no concurre a los entrenamientos en Los Céspedes.