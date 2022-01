Los ausentes en la primera lista de Diego Alonso: Nández, De la Cruz y Brian Rodríguez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso dio a conocer su primera lista de reservados como entrenador de la selección uruguaya. El Tornado elevó una extensa nómina con 50 nombres para enfrentar a Paraguay (27/1 en Asunción) y Venezuela (1/2 en Montevideo) por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Después deberá pulirla y entregar una nueva con los convocados.

Lo cierto es que ya esta primera lista preliminar del Tornado confirmó las ausencias de tres futbolistas que venían siendo claves en el equipo que dirigía el maestro Tabárez. Por diferentes razones, Nahitan Nández, Nicolás De la Cruz y Brian Rodríguez no fueron tenidos en cuenta.

El fernandino estuvo envuelto en polémica en los últimos días del año tras haber recibido una denuncia por parte de la madre de sus hijos por “violencia doméstica, psicológica y patrimonial”.



El jugador, que presentó luego una denuncia penal “que demuestran la falsedad de los hechos denunciados”, tiene orden de detención nacional. Es decir que una vez que pise el territorio nacional, será detenido para ser indagado por la justicia. Actualmente, además, se encuentra atravesando el covid-19 en Italia.



El volante de River Plate argentino, por su parte, no juega desde el pasado 17 de octubre. Una “trombosis venosa” en uno de sus pies lo sacó de la definición del campeonato de la vecina orilla. No tiene ritmo de competencia, debe ponerse a punto y eso le jugó en contra para ser reservado por el nuevo DT.



Brian Rodríguez, en tanto, no volvió a jugar tras el último partido de Uruguay en la derrota con Bolivia (16 de noviembre), que significó el cese de Tabárez. El jugador de Los Angeles FC no fue tenido en cuenta.



El otro futbolista que por lógicas razones no aparece en la lista de reservados de Uruguay es Fernando Muslera, quien se encuentra en plena recuperación de una lesión.