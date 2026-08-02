Diego Aguirre: "El rendimiento va relacionado con la calidad de los futbolistas que tenes, hoy es otro equipo"

Peñarol goleó 3 a 0 a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, aseguró su lugar en la final del Torneo Intermedio y quedó como único líder de la Tabla Anual.

Tras el encuentro, Diego Aguirre remarcó la importancia del triunfo y explicó que el crecimiento futbolístico del equipo está directamente vinculado a la recuperación de jugadores que habían estado ausentes durante buena parte del primer semestre.

"Había que ganar, había que jugar la final del Intermedio y había que sumar para quedar primeros en la Anual. Había muchas cosas importantes y lo pudimos hacer", comenzó señalando el entrenador aurinegro.

Aguirre hizo especial énfasis en que el plantel comienza a recuperar futbolistas claves y consideró que eso cambia por completo el potencial del equipo.

"Vamos recuperando jugadores y el rendimiento va directamente relacionado con la calidad de los futbolistas que tenés. Hoy pudo jugar Nahuel (Herrera) después de mucho tiempo, Darias volvió a un nivel cercano al que puede dar, Javier Cabrera está siendo muy importante y Lucas Hernández también regresó después de estar mucho tiempo afuera", explicó.

Además, destacó el estreno de Jonathan Rodríguez y el regreso goleador de Abel Hernández. "El debut de Jonathan es importante porque es un jugador de tremenda jerarquía que va a aportar mucho. También los dos goles de Abel, con quien tampoco pudimos contar durante mucho tiempo. Si ves todo eso, es otro equipo con los mismos".

Consultado sobre el respaldo que le da este rendimiento después de un semestre irregular, Aguirre volvió a insistir en el mismo concepto.

"Lo repito: va directamente relacionado con la recuperación de los jugadores. Van volviendo y el equipo va a encontrar el fútbol que nosotros hubiéramos querido tener en la primera parte, pero no estaban los jugadores y así es imposible".

Además, adelantó que el plantel seguirá potenciándose en los próximos días. "Ahora vuelve Eric Remedi tras la suspensión y Espinosa queda habilitado. Vamos a tener un plantel competitivo y con variantes, como queremos".

El once titular de Peñarol para enfrentar a Cerro Largo en el Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

El reconocimiento a Eduardo Darias

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Aguirre le pidió a Eduardo Darias, al salir sustituido, que mirara hacia la tribuna Henderson para recibir el aplauso del público.

"Es un jugador muy querido por todos. Se ganó a la gente en estos tres años. Yo estuve muy cerca de él cuando pasó por la operación de ligamentos cruzados y vivió momentos difíciles. Trabajó muchísimo para volver a esto, por eso quería que disfrutara ese reconocimiento de la gente".

"Rinde en todos lados porque tiene mucho despliegue físico, mucha entrega y es un jugador perfecto para Peñarol. Ahora lo está haciendo muy bien por adentro y veremos dónde puede seguir dándonos su mejor rendimiento".

Aguirre también elogió el rendimiento de Leonel Jaime, autor de dos asistencias, y celebró el regreso de Brandon Álvarez.

"Jaime confirma que tiene mucha calidad. Puede jugar por cualquier lugar del frente de ataque y hace cosas distintas. La asistencia en el segundo gol fue notable".

Respecto a Brandon, comentó: "Es otro jugador que recuperamos después de casi seis meses por una pubalgia. Es muy bueno y hoy ya pudo tener 20 minutos".

Abel Hernández celebra junto a Leonel Jaime. Foto: Leonardo Mainé.

La final con Wanderers y la ilusión por un título

Aunque aclaró que todavía no comenzó a preparar el partido del miércoles frente a Wanderers, Aguirre valoró el desafío que representa disputar la definición del Torneo Intermedio.

"Va a ser una final muy linda contra un equipo que está muy bien, que todos daban por descendido y hoy es protagonista. Ojalá la gente nos acompañe y podamos ganar esta copa".

De todas formas, dejó en claro cuál considera el mayor logro hasta el momento."El mérito más grande, más que jugar una final, es estar primeros en la Anual de forma solitaria. A pesar de las dificultades, algunas cosas bien hicimos para estar ahí".

También reconoció que le hubiera dado un valor mayor al encuentro si otorgara unidades para la Tabla Anual. "Estaría mejor si la final valiera puntos. Sería más importante todavía, pero clasifica a la Copa Sudamericana y hay que valorarlo".

Jonathan Rodríguez en su reestreno con su camiseta de Peñarol, ante Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

El guiño a Nicolás de la Cruz

Sobre las negociaciones para incorporar a Nicolás de la Cruz, Aguirre evitó profundizar, aunque no ocultó su entusiasmo. "No quiero hablar mucho porque no es una cosa hecha, pero si eso pasa es buenísimo. Es un jugador de tremenda calidad, excelente".