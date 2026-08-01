El regreso de Jonathan Rodríguez a Peñarol: por primera vez jugó en el Estadio Campeón del Siglo

Jonathan Rodríguez volvió a vestir la camiseta de Peñarol y por primera vez lo hizo en el Campeón del Siglo. El jugador que partió a Benfica en 2015, pegó la vuelta 11 años y medio después y debutó tras ingresar por Abel Hernández al 63', en la goleada frente a Cerro Largo, que le valió al Mirasol la clasificación a la final del Torneo Intermedio, que jugará frente a Wanderers.

El Cabecita además de jugar su partido 50 oficial con el Carbonero, también lo hizo por primera vez en la cancha aurinegra, que se inauguró un año después de su partida.

Rodríguez había estado con la selección de Uruguay en tres partidos que se disputaron en el Campeón del Siglo, frente a Bolivia, Argentina y Ecuador, pero en todos estuvo en el banco de suplentes y no tomó minutos.

Para el Cabecita fue la primera vez que pudo vencer a Cerro Largo, a quien había enfrentado solo en una ocasión en el Ubilla, donde Peñarol cayó 1-0 con gol de Rino Lucas.

El partido lo resolvió el Carbonero temprano, pero con dos goles de Abel Hernández cuando el dominio era repartido. El primero llegó en el primer tiempo, luego gracias a un cabezazo en el segundo palo tras un buen centro de Javier Cabrera, mientras que el segundo solo la tuvo que empujar tras una gran jugada individual de Leonel Jaime.

El argentino también filtró una muy buena pelota para Matías Arezo que definió bien ante la salida de Pedro González. El Carbonero tuvo incluso jugadas para liquidar el partido, incluso una en los pies de Jonathan Rodríguez, que no pudo en el cuerpo a cuerpo con su defensor, no llegando a definir.

Peñarol con el resultado tomó además en soledad la punta de la Tabla Anual, gracias al empate 0-0 entre Deportivo Maldonado y Juventud en el Campus.