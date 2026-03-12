Días, horarios, partidos, dónde verlos en vivo y los árbitros: así se jugará la sexta fecha del Torneo Apertura

Este viernes comienza la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, que al momento tiene un pelotón de seis equipos en la cima de la tabla de posiciones: Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español, Peñarol y Liverpool.

El único parido de este viernes enfrenta a Nacional con Wanderers en el Gran Parque Central, desde las 20:00 horas de la noche y con el arbitraje de Leandro Lasso y Diego Dunajec en la cabina del VAR.

Los tricolores atraviesan un momento crítico de la temporada pese a apenas llevar cinco fechas disputadas y la continuidad de Jadson Viera como entrenador prende de un hilo porque lleva tres fechas sin sumar de a tres puntos, entre ellas la derrota clásica con Peñarol en el GPC que caló hondo y la última ante Juventud en Las Piedras que colmó la paciencia de los hinchas.

Por otro lado, el sábado juega Peñarol frente a Albion en el Estadio Centenario desde las 20:30 horas. Un partido que fue anunciado de forma pintoresca por el club Pionero, con un descuento hasta este jueves del %18,91, que alude al año de fundación de los dos clubes.

Si bien está en el pelotón de punteros, el equipo de Diego Aguirre viene de dejar dos puntos ante Danubio en el Campeón del Siglo y está obligado a sumar tres para consolidarse en la cima.

Jesús Trindade, capitán de Peñarol, disputando la pelota con Maicol Ferreira. Foto: Estefanía Leal.

Fecha 6 del Apertura

VIERNES 13

Nacional vs. Wanderers

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 20:00

Árbitros: Leandro Lasso; Martín Soppi, Marcos Rosamen; Felipe Vikonis.

VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández.

SÁBADO 14

Cerro vs. Progreso

Estadio: Tróccoli

Hora: 10:00

Árbitros: Javier Burgos; Nicolás Tarán, Ernesto Hertwig; Kevin Fontes.

VAR: Yimmy Álvarez, Javier Irazoqui.

Boston River vs. Racing

Estadio: Campeones Olímpicos

Hora: 17:00

Árbitros: Andrés Martínez; Andrés Nievas, Pablo Álvarez; Lucas Andrade.

VAR: Diego Riveiro, Jonathan Fuentes.

Albion vs. Peñarol

Estadio: Centenario

Hora: 20:30

Árbitros: Bruno Sacarelo; Pablo Llarena, Daiana Fernández; Augusto Olmos.

VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.

DOMINGO 15

Central Español vs. Cerro Largo

Estadio: Parque Palermo

Hora: 10:00

Árbitros:Javier Feres; Agustín Berisso, Julián Pérez; Juan Cianni.

VAR: Daniel Fedorczuk, Daniel Rodríguez.

Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting

Estadio: Campus de Maldonado

Hora: 17:00

Árbitros: Leodán González; Héctor Bergaló, Juan Álvarez; Jonathan De León.

VAR: Jonathan Fuentes, Marcelo Alonso.

LUNES 16

Danubio vs. Juventud

Estadio: Jardines del Hipódromo

Hora: 17:00

Árbitros: Andrés Matonte; Horacio Ferreiro, Alberto Píriz; Santiago Motta.

VAR: Andrés Cunha, Diego Dunajec.

Liverpool vs. Montevideo City Torque

Estadio: Parque Viera.

Hora: 20:00

Árbitros: Mathías De Armas; Carlos Barreiro, Franco Mieres; Daniel Rodríguez.

VAR: Antonio García, Federico Piccardo.