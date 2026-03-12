Días, horarios, partidos, dónde verlos en vivo y los árbitros: así se jugará la sexta fecha del Torneo Apertura
La etapa comienza este viernes con Nacional en escena frente a Wanderers en el Gran Parque Central, mientras que Peñarol enfrentará a Albion el sábado en el Estadio Centenario.
Este viernes comienza la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, que al momento tiene un pelotón de seis equipos en la cima de la tabla de posiciones: Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español, Peñarol y Liverpool.
El único parido de este viernes enfrenta a Nacional con Wanderers en el Gran Parque Central, desde las 20:00 horas de la noche y con el arbitraje de Leandro Lasso y Diego Dunajec en la cabina del VAR.
Los tricolores atraviesan un momento crítico de la temporada pese a apenas llevar cinco fechas disputadas y la continuidad de Jadson Viera como entrenador prende de un hilo porque lleva tres fechas sin sumar de a tres puntos, entre ellas la derrota clásica con Peñarol en el GPC que caló hondo y la última ante Juventud en Las Piedras que colmó la paciencia de los hinchas.
Por otro lado, el sábado juega Peñarol frente a Albion en el Estadio Centenario desde las 20:30 horas. Un partido que fue anunciado de forma pintoresca por el club Pionero, con un descuento hasta este jueves del %18,91, que alude al año de fundación de los dos clubes.
Si bien está en el pelotón de punteros, el equipo de Diego Aguirre viene de dejar dos puntos ante Danubio en el Campeón del Siglo y está obligado a sumar tres para consolidarse en la cima.
Fecha 6 del Apertura
VIERNES 13
Nacional vs. Wanderers
Estadio: Gran Parque Central
Hora: 20:00
Árbitros: Leandro Lasso; Martín Soppi, Marcos Rosamen; Felipe Vikonis.
VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández.
SÁBADO 14
Cerro vs. Progreso
Estadio: Tróccoli
Hora: 10:00
Árbitros: Javier Burgos; Nicolás Tarán, Ernesto Hertwig; Kevin Fontes.
VAR: Yimmy Álvarez, Javier Irazoqui.
Boston River vs. Racing
Estadio: Campeones Olímpicos
Hora: 17:00
Árbitros: Andrés Martínez; Andrés Nievas, Pablo Álvarez; Lucas Andrade.
VAR: Diego Riveiro, Jonathan Fuentes.
Albion vs. Peñarol
Estadio: Centenario
Hora: 20:30
Árbitros: Bruno Sacarelo; Pablo Llarena, Daiana Fernández; Augusto Olmos.
VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.
DOMINGO 15
Central Español vs. Cerro Largo
Estadio: Parque Palermo
Hora: 10:00
Árbitros:Javier Feres; Agustín Berisso, Julián Pérez; Juan Cianni.
VAR: Daniel Fedorczuk, Daniel Rodríguez.
Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting
Estadio: Campus de Maldonado
Hora: 17:00
Árbitros: Leodán González; Héctor Bergaló, Juan Álvarez; Jonathan De León.
VAR: Jonathan Fuentes, Marcelo Alonso.
LUNES 16
Danubio vs. Juventud
Estadio: Jardines del Hipódromo
Hora: 17:00
Árbitros: Andrés Matonte; Horacio Ferreiro, Alberto Píriz; Santiago Motta.
VAR: Andrés Cunha, Diego Dunajec.
Liverpool vs. Montevideo City Torque
Estadio: Parque Viera.
Hora: 20:00
Árbitros: Mathías De Armas; Carlos Barreiro, Franco Mieres; Daniel Rodríguez.
VAR: Antonio García, Federico Piccardo.
