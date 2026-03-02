Deportivo Maldonado 2-1 Juventud por el Apertura: el fernandino lo dio vuelta y el pedrense sigue sin ganar

Mismo objetivo, pero distintos horizontes. Se cerró la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya con el partido que jugaron en el Domingo Burgueño Miguel, el local Deportivo Maldonado que recibió a Juventud de Las Piedras. Los fernandinos buscaban reencontrarse con la victoria y lo hicieron para treparse a la cima del campeonato junto a Central Español y Peñarol, mientras que el equipo pedrense, que está en tercera fase de la Copa Libertadores, aún no ha podido ganar en el ámbito local y suma un solo punto.

Primer tiempo:

Los dos tenía intenciones, pero no iban más allá del cuarto de cancha y no había situaciones sin entrar a la zona de peligro; hasta que el fernandino se equivocó en la salida. Hernán Menosse entregó mal una pelota y Juventud hizo mejor la transición que el rival y encontró buenas opciones para llevar la pelota hacia la banda derecha mientras Deportivo Maldonado se rearmaba y retrocedía.

Ignacio Mujica recibió por el carril derecho y sacó un centro para que el goleador Fernando Mimbacas anticipara a los zagueros y abriera la cuenta en el Campus. Corrían 19 minutos y a los 26, el toro tuvo un mano a mano frente a Diego Segovia, pero su definición se fuer afuera luego de abrir el pie zurdo.

Fernando Mimbacas festeja su gol para Juventud en el partido ante Deportivo Maldonado en el Campus por el Torneo Apertura. Foto: Ricardo Figueredo | El País

La mejor característica del equipo local es el juego colectivo, no lo estaba consiguiendo, pero todo empezó a cambiar cerca de la media hora del partido. Se jugaron los tres que juegan más cerca de Renato César en el 4-2-3-1 que plantea Gabriel Di Noia. Recibió Christian Tabó casi sobre banda derecha, tocó para Maxi Noble y el 10 cedió para la llegada de Matías Espíndola que venía desde la banda izquierda, remató cerca de la medialuna y un desvío en el camino dejó a Nicolás Rossi como estatua. Partido empatado y Deportivo fue en busca del empate y pudo conseguirlo por intermedio de Maxi Noble, pero el '10' recibió dentro del área Nicolás Fuica, que había entrado por la lesión de Menosse, y venía de salir del offside.

Finalmente ese empate llegó y fue otra vez en una gran jugada colectiva. Sebastián Tormo llegó hasta el área de enfrente por banda izquierda, sacó el centro rastrero, Maxi González dejó pasar entre las piernas y Maximiliano Noble tuvo revancha. Abrió el pie y eligió el palo izquierdo de Rossi para dar vuelta el partido.

Segundo tiempo:

Parece que Juventud se contagió del buen juego colectivo de Deportivo y a los cinco minutos del complemento construyó un muy buen contragolpe, luego de un córner a favor del equipo local. Cambio de frente y la tocaron casi todos. Pasó Ignacio Mujica, Mimbacas pivoteó y descargó para Facundo Pérez y este volvió a cambiar de frente para la llegada de Renzo Rabino que bajó de cabeza habilitando a Marcelo Pérez, pero anticipó notable el arquero Diego Segovia que leyó bien las intenciones del carrilero pedrense.

Después de esa chance para el equipo de Méndez, los de Di Noia tuvieron varias chances de sacar una nueva ventaja, pero las malograron. Sobre la media hora del complemento el equipo local pidió un penal luego de que Espíndola se metiera en el área con pelota dominada, pero lo que hubo fue un gran cierre de Franco Risso que, aún con amarilla, se arriesgó yendo abajo y ganó cortando justo cuando el extremo argentino iba a definir ante Rossi.

Los dos entrenadores movieron los bancos, pero con la salida de Rabino y el ingreso de Cruz, Sebastián Méndez desarmo la línea de tres centrales y dos carrileros y pasaron a defender con línea de cuatro buscando más referencias en ataque. Di Noia solo hizo cambios de posición por posición, pero Deportivo se replegó un poco por las intenciones de Juventud de ir en busca del empate, aunque casi sin sufrir. En los descuentos, Sebastián Guerrero tuvo el empate, pero su volea de derecha se fue muy alta. Enseguida, Juan Martín Boselli anticipó la salida de Segovia, pero la pelota también se perdió afuera.

Matías Espíndola de Deportivo Maldonado en el partido frente a Juventud de Las Piedras en el Campus por el Torneo Apertura. Foto: Ricardo Figueredo | El País

Deportivo Maldonado 2-1 Juventud de Las Piedras

Día. 2 de marzo de 2026

Hora. 20:00

Torneo. Apertura, fecha cuatro

Transmite. DSports/Disney+/AntelTV/Cableoperadores

Deportivo Maldonado. Diego Segovia; Juan Manuel Ginzo, Hernán Menosse (32' Nicolás Fuica), Facundo Tealde, Sebastián Tormo; Santiago Cartagena (77' Santiago Ramírez), Maximiliano González; Christian Tabó (85' Adrián Vila), Maximiliano Noble (77' Sebastián González), Matías Espíndola (85' Guillermo López); Renato César.

DT. Gabriel Di Noia

Juventud de Las Piedras. Nicolás Rossi; Ignacio Mujica, Martín Cáceres, Franco Risso, Agustín Pérez, Renzo Rabino (59' Alejo Cruz); Facundo Pérez (75' Mateo Izaguirre), Emanuel Cecchini (84' Juan Martín Boselli); Gonzalo Gómez (59' Leonel Roldán); Fernando Mimbacas (75' Sebastián Guerrero), Marcelo Pérez.

DT. Sebastián Méndez

Amarillas. Cartagena, M. González (DM); Cecchini, Risso, Rabino, Izaguirre, Boselli (JUV). Rojas. No hubo.

Goles. 19' Fernando Mimbacas (0-1); 30' Matías Espíndola (1-1) 38' Maximiliano Noble (2-1).

Árbitro. Gustavo Tejera. Asistentes. Andrés Nievas y Mauricio Rodríguez. Cuarto. Marcio Sierra.

VAR. Christian Ferreyra y Santiago Fernández.

La previa:

Tras un gran inicio con victorias ante Racing y Progreso, el fernandino viene de caer ante Peñarol 2-1 con pasajes de buen fútbol pese a la derrota. Los de Gabriel Di Noia buscan volver a sumar para su primer objetivo: la permanencia. Del otro lado estará Juventud que viene de caer 1-0 como local con Central Español y, aunque mereció más, no es consuelo para un equipo que aún no ganó en el torneo (derrota con Cerro Largo y empate con City Torque) y tiene sus energías puestas en la serie de fase 3 de la Copa Liberadores que comenzará ante DIM en Montevideo, el próximo jueves a las 21:30.