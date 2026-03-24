Deportivo Maldonado 0-0 City Torque en vivo por el Apertura: se enfrentan dos que buscan pelear arriba

Un gran partido para abrir la atípica octava fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que se jugará entre semana. Se están enfrentando el tercero y el cuarto de la tabla de posiciones. Deportivo Maldonado, a tres puntos de los líderes Peñarol y Racing, recibe a Montevideo City Torque (14:00 por DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores) que completa el podio un punto por delante.

Primer tiempo:

Con dos equipos que buscan constantemente el arco de enfrente, la primera situación de gol tardó solo unos segundos en aparecer. Hernán Menosse, que regresaba en el equipo fernandino, se confió en el control y Nahuel Da Silva se fue cara a cara con el Adriano Freitas, que ingresó en lugar de Diego Segovia. El arquero salió rápido, achicó bien y la definición de la referencia de área de los Ciudadanos se marchó afuera cuando aún el reloj no había dado una vuelta.

Deportivo Maldonado vs. Montevideo City Torque: alineaciones confirmadas

Día. martes 24 de marzo

Hora. 14:00

Torneo. Apertura, fecha 8

Transmisión. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores

Deportivo Maldonado. Adriano Freitas; Juan Ginzo, Hernán Menosse, Joaquin Fernández, Juan Ramos; Santiago Ramírez, Maximiliano González, Maximiliano Noble, Cristian Tabó; Renato César, Matías Espíndola.

DT. Gabriel Di Noia.

Montevideo City Torque. Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, José Tarán, Ezequiel Busquets; Lucas Duré, Pablo Siles; Juan Quintana, Diogo Guzmán, Ramiro Lecchini; Nahuel Da Silva.

DT. Marcelo Méndez.

Árbitro. Felipe Vikonis. Asistentes. Sebastián Schroeder y Daiana Fernández. VAR. Christian Ferreyra

La previa:

Los fernandinos, que solo habían caído en su visita a Peñarol, perdieron la punta gracias al tropezón que tuvieron la fecha pasada en su visita a Cerro Largo, que terminó con victoria 3-1 de los arachanes, y querrán recuperar la senda del triunfo.

Por su parte, los Ciudadanos, comandados por Marcelo Méndez, vienen en alza. City Torque debutó con derrota ante Peñarol y luego no perdió más en el Apertura sumando empates ante Juventud y Liverpool y venciendo a Wanderers, Defensor Sporting, Cerro Largo y llegar a este partido luego de derrotar 2-1 a Central Español.