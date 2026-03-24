Juega en MC Torque, tuvo una grave lesión y fue invitado al predio del Manchester City: "Me siento divino"

Nahuel Leivas, lateral izquierdo de Montevideo City Torque, sufrió en junio del 2025 la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla y debió iniciar un extenso período de recuperación. Ocho meses después de la primera operación debió afrontar una nueva cuando le detectaron fibrosis en la misma zona. De repente, le hicieron una propuesta que lo sorprendió: "En Montevideo City Torque me dijeron que existía la posibilidad de seguir mi recuperación en el predio de Manchester City y para mí es un sueño, que también ayuda para volver al cien por ciento", le dice el futbolista de 19 años a Ovación.

"Capaz que todavía no caigo que estoy acá, pero estoy en uno de los mejores predios del mundo. Se ubica acá en Manchester, está a cinco minutos del Etihad Stadium y es gigante. Deben haber mínimo diez canchas y están hermosas todas, después cuenta con un gimnasio gigante; te dan todo para que vos crezcas", agrega con orgullo.

Leivas entrena dos veces al día y tiene asignado el miércoles y el domingo como días de descanso. "Se entrena a full, hacemos piscina y todo, se entrena muy bien. A veces en Uruguay me ponía ansioso porque al estar mucho tiempo parado y después al tener fibrosis me había bajoneado un poco, pero esto me hizo muy bien. Estoy muy agradecido con Montevideo City Torque porque desde el día uno siempre estuvieron conmigo".

Nahuel Leivas y su representante Matías González en el predio del Manchester City. Foto: Gentileza.

Al ser consultado acerca de cuáles son los pasos a seguir para su recuperación, acotó: "Acá me explicaron que los músculos de la rodilla tienen que estar todos iguales los de las dos piernas. Pasa que es de a poco porque tienen que ver cómo responde la rodilla, que se puede hinchar, pero estamos haciendo mucho hielo. El próximo paso es que baje la hinchazón, después meter gimnasio para recuperar los músculos y después ya salir a trotar con pelota".

El futbolista ciudadano afirma sentirse "divino" con esta experiencia y agradece por toda la infraestructura que tiene a disposición.

Leivas y su deseo de cruzarse al plantel principal del Manchester City

Nahuel Leivas tiene el deseo intacto de compartir un momento con el plantel principal del Manchester City, pero aún no ha tenido la oportunidad. "Acá no te los cruzás a los jugadores del primer equipo. Estuve con Nico Siri (jugador del Salford City) que se vino para acá y me llevó a recorrer. Después con los jugadores no te cruzás mucho porque ellos tienen un complejo al lado, que es todo cerrado, y van para ahí siempre. Están a unos cinco minutos de acá. Al estar todo tapado no los ves ni te los cruzás".

"No almorzás con Haaland, pero tenés a todos los mostros acá al lado, ja. Es un cambio tremendo", cierra con una sonrisa en su rostro. De acuerdo a la planificación, Leivas se quedará en Inglaterra hasta el sábado 11 de abril para luego regresar a Uruguay.