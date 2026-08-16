Defensor Sporting vs. Liverpool en vivo por el Clausura: violetas y negriazules por puntos clave para la Anual

Defensor Sporting y Liverpool se enfrentarán este domingo (15:00 por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV) por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya en el estadio Luis Franzini, en un partido en el que ambos necesitan sumar para comenzar a enderezar sus respectivos objetivos en el tramo final de la temporada. La mira de los dos está puesta en la zona de clasificación a copas internacionales y actualmente los dos están quedando afuera.

El conjunto violeta llega con la necesidad de recuperarse luego de un comienzo adverso en el Clausura. Defensor Sporting figura con 27 puntos en la Tabla Anual, en el undécimo lugar, producto de seis triunfos, nueve empates y ocho derrotas. Además, cerró el Torneo Intermedio con apenas seis unidades en siete partidos, por lo que el equipo de Mauricio Larriera necesita empezar a sumar para mejorar su posición en la acumulada.

Para Defensor, el encuentro también representa una oportunidad de hacerse fuerte en el Franzini. El equipo violeta ya sabe que tendrá que mejorar su producción ofensiva: lleva 19 goles en los 23 partidos de esta temporada.

Liverpool, por su parte, llega con una posición más favorable en la Tabla Anual. El Negriazul suma 32 puntos y se encuentra noveno, tres unidades por encima de su rival de esta jornada. En el Clausura comenzó con triunfo y buscará continuar sumando para acercarse a los puestos de clasificación internacional.

Los dirigidos por Jorge Fossati también vienen de un antecedente reciente favorable ante Defensor. El pasado 25 de julio, por el Torneo Intermedio, Liverpool ganó 2-1 en el propio Franzini con goles de Rubén Bentancourt y Nicolás Garayalde, mientras que Guillermo De los Santos descontó para el local.

Ruben Bentancourt con la pelota ante la marca de Lucas Correa en el partido entre Liverpool y Cerro Largo. Foto: Ignacio Sánchez.

Defensor Sporting vs. Liverpool: alineaciones confirmadas

Día: Domingo 16 de agosto de 2026

Torneo: Torneo Clausura, segunda fecha.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Estadio: Luis Franzini.

Defensor Sporting. Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Edgar Elizalde, Axel Frigone; Martín Rabuñal, Germán Barrios; Nicolás Wunsch, Tomás Pozzo, Nicolás Medina; Brian Montenegro.

DT. Mauricio Larriera.

Liverpool. Mathías Bernatene; Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Agustín Cayetano, Kevin Lewis; Nicolás Grayalde, Lucas Acosta;Federico Martínez; Ruben Bentancourt, Renzo Machado.

DT. Jorge Fossati.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Héctor Bergaló y Amador de Prado.

Cuarto: Marcio Sierra.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.