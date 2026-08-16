Nacional no toca fondo: sufrió una derrota histórica, está desconcertado y se complica en el Torneo Clausura

Nacional está desconcertado y, aunque hizo seis cambios para enfrentar a Racing, perdió 2-0 y ahondó su crisis futbolística. Apenas inició el partido exigió a Federico Varese con un remate de Maxi Gómez, el talento diferencial del equipo, pero poco tiempo después comenzó a padecer las falencias defensivas que arrastra de toda la temporada.

Una mala entrega de Luis Mejía derivó en el pase de Alex Vázquez para Esteban Da Silva, que definió y se topó con el cierre a tiempo de Agustín Rogel. Cuando La Escuelita aceleró por las bandas, evidenció flaquezas en el retroceso de un equipo de Jorge Bava que lucía cada vez más incómodo.

Los arrebatos individuales de su capitán son la explicación de las situaciones generadas en ofensiva. Primero avisó con un tiro cruzado que generó suspiros; luego picó al espacio tras un pase de Tiziano Correa y recibió la falta de Martín Ferreira que tenía apariencia de penal.

Esteban Ostojich lo sancionó, pero luego no tuvo validez porque estaba inhabilitado. Una vez más, el Bolso apeló al lanzamiento largo para Gómez, quien generó un tiro libre al borde del área. Después reventó el palo y demostró que ni la fortuna estaba del lado de Nacional.

Pero el gran problema fueron las carencias en su juego. Optó por una línea de tres defensores y la sobrepoblación del mediocampo para atacar por las bandas, pero fueron escasas las situaciones creadas, que se limitaban a algún centro puntual de Nicolás Rodríguez o al rol voluntarioso de Silva recostándose a la derecha. Nunca se adueñó del partido desde la mitad de cancha y Luciano Boggio estuvo muy errático en la entrega de pases, que habitualmente terminaban en contraataques de Racing.

Por si fuera poco, seguían sin encontrar profundidad. El ingreso de Rubén Botta intentó reforzar ese sector, pero pronto recibió un golpe del que nunca pudo reponerse. Vázquez volvió a brillar con un pase filtrado, Esteban Da Silva encaró por derecha y envió un centro que solo detuvo la mano de Francisco Calvo.

Tomás Habib cambió el penal por gol a los 55' y los de Cristian Chambian comenzaban a encaminar la victoria ante el Bolso tras 14 años.

El festejo del plantel de Racing tras el gol de penal de Tomás Habib. Foto: Leonardo Mainé.

Ya contra las cuerdas, Bava sacó del equipo a Benjamín Núñez y a Bruno Zuculini, dos de sus refuerzos en este mercado de pases, y optó por la vuelta de Juan Cruz de los Santos, que estuvo impreciso. Después apareció la contundencia de Felipe Álvarez para asegurar el triunfo.

Nacional no logra salir del pozo, sigue sin sumar en el Clausura, su último tren para intentar el bicampeonato, y podría terminar la fecha a 11 puntos de Peñarol en la Anual cuando falta una jornada para el clásico. La inestabilidad incrementa y, aunque pateó el tablero, Bava obtuvo el mismo resultado.

