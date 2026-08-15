“Hay poca explicación”: Jorge Bava tras una nueva derrota de Nacional y habló de cómo se encuentra para seguir

Nacional volvió a perder por el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, ya que cayó 2-0 ante Racing en el Estadio Centenario. Jorge Bava habló con la transmisión de AUF TV y afirmó que "hay poca explicación" para el pésimo momento de su equipo en la temporada 2026.

"El equipo se entrega en la semana, el día a día, da lo mejor pero estamos en esos momentos que nos cuesta, nos cuesta ganar y hay poca explicación", afirmó el entrenador del conjunto tricolor. "Más allá de eso, no sé cómo habrán terminado los números fríos, pero en cancha como que se notó generalmente una superioridad de Racing", indicó al finalizar el partido.

Asimismo, continuó con el análisis del encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Centenario: "Fue un partido muy parejo. Creo que tuvimos chance los dos, sobre todo el primer tiempo. Se quebró con el penal. Hicimos los cambios para tener un poco más la pelota con (Ruben) Botta. Tener otras prestancias en el campo. Vino el penal enseguida para el provecho del rival y nos costó. Tuvimos situaciones que no pudimos concretar, pero estamos en esos momentos que pagás caro todo".

Juan Cruz de los Santos con la pelota. Foto: Leonardo Mainé.

Le consultaron qué le preocupaba más, si el tema defensivo donde ha recibido varios goles o el ofensivo en el que le ha costado convertir a sus rivales. "Ambas porque son parte del fútbol. Con el arco en cero estás más cerca de ganar y cuando te convierten, ir a buscar a los rivales, en este caso Racing, que tiene muy bien aceitado su juego, lo aprovechan y después hace que todo sea muy cuesta arriba", instó Bava.

A la hora de hablar sobre su continuidad, tema que estuvo sobre la mesa el pasado lunes por la directiva de Nacional, Bava contestó lo siguiente: "Estoy igual que la semana pasada (tras la caída 2-1 ante Boston River en el Gran Parque Central). Obviamente dolido por el momento, por el resultado. Y es lógico que estemos así. Estamos buscándole la vuelta a la situación. Por todos los medios. Los jugadores se entregan día a día y es que es lo que me deja a mí tranquilo".

