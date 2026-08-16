Qué partidos se juegan hoy, 16 de agosto, por la segunda fecha del Torneo Clausura, hora y dónde verlos

Tras el parate del fútbol uruguayo por la Copa del Mundo 2026, Deportivo Maldonado no volvió a mostrarse como el del principio de la temporada. Sus números son claros, ya que lleva disputados un total de cuatro partidos tras la reanudación de la Liga AUF Uruguaya 2026 donde no ganó, empató tres y perdió el otro.

Justo ese que cayó fue ante el mismo rival que tendrá este domingo, que es Progreso, y en el mismo campo de juego, el Parque Paladino. Pero ahora será por la segunda jornada del Torneo Clausura.

Santiago Cartagena celebra su gol en el partido entre Deportivo Maldonado y Racing. Foto: @maldosad.

El fernandino sabe que si logra sumar los tres puntos en La Teja alcanzará a Racing en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya. Cabe destacar que Peñarol, en ese momento, tendrá dos partidos menos (Montevideo City Torque y el de hoy contra Central Español) por lo que podría volver a tomar la cima de la acumulada del año.

El Gaucho del Pantanoso está en estado de emergencia en su lucha por quedarse en la máxima división del fútbol uruguayo. Aunque los dirigidos por Tabaré Silva no pierden la esperanza y tienen en claro que cada partido es una final por esa auspiciosa meta.

Progreso vs. Deportivo Maldonado

Hora: 11:00.

Cancha: Parque Paladino.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Pablo Llarena, Sebastián Schroeder.

Cuarto: Eduardo Varela.

VAR: Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.

Progreso: Renzo Bacchia; Emiliano Álvarez, Hernán Carroso, Federico Andueza, Mauro Martín; Agustín Pinheiro, Ramiro Cristóbal; Facundo de León, Joaquín Solleiro, Nahuel López; Maximiliano Juambeltz. DT: Tabaré Silva.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Santiago Cartagena, Lucas Núñez; Christian Tabó, Gonzalo Larrazabal, Santiago Ramírez; Renato César. DT: Gabriel di Noia.

Muy irregulares

Defensor Sporting viene teniendo un año muy irregular, ya que al Tuerto le ha costado afianzarse a lo largo de la campaña.

El elenco que conduce técnicamente Mauricio Larriera arriba al duelo de hoy ante Liverpool en el Estadio Franzini tras una dolorosa caída ante Wanderers por 1-0.

Por el otro lado está Liverpool que de los últimos tres encuentros cosechó dos victorias y un empate. Uno de esos triunfos fue ante el Tuerto en el Parque Rodó.

Lo que es claro que ambos necesitan sumar de a tres puntos para crecer en las posiciones por acceder a las copas.

Defensor Sporting vs. Liverpool

Hora: 15:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV

Estadio: Estadio Franzini.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Héctor Bergaló y Amador de Prado.

Cuarto: Marcio Sierra.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Paul de los Santos, Axel Frugone; Germán Barrios, Martín Rabuñal, Nicolás Wunsch; Tomás Pozzo; José Neris, Brian Montenegro. DT: Mauricio Larriera.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Strasorieri, Enzo Castillo, Agustín Cayetano; Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Kevin Lewis; Renzo Machado, Rubén Bentancourt, Diego Zabala. DT: Jorge Fossati.

Peñarol va por la cima de la Tabla Anual

Peñarol debutará en el Torneo Clausura, tras la suspensión de su partido ante Montevideo City Torque, y será ante Central Español en el Estadio Campeón del Siglo.

Peñarol vs. Central Español

Hora: 18:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz

Cuarto: Pablo Silveira

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

Peñarol: Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eduardo Darias, Roberto Fernández, Thiago Espinosa; Leonel Jaime; Matías Arezo, Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.

Central Español: Rodolfo Alves; Matías González, Ignacio Rodríguez, Marcos Montiel, César Nunes; Luciano Fernández, Isaac Méndez, Franco Muñoz; Mariano Aguilera, Raúl Tarragona, Jonathan Dellarossa. DT: Diego Osella