Defensor Sporting vs. Deportivo Maldonado en vivo por el Clausura: entre Segovia y un palo sostienen al fernandino

Defensor Sporting y Deportivo Maldonado se enfrentan este domingo (16:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) en el Estadio Luis Franzini por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El violeta necesita cortar una racha negativa para salir de los últimos lugares, mientras que el conjunto fernandino buscará continuar prendido en la parte alta de las tablas.

El Tuerto acumula apenas dos puntos en cinco fechas, producto de dos empates y tres derrotas, y ocupa el decimoquinto lugar del Clausura, con tres goles a favor y diez en contra. Viene de empatar 1-1 ante Central Español y anteriormente había perdido 3-1 frente a Montevideo City Torque. En la Tabla Anual aparece decimotercero, con 29 puntos.

Del otro lado estará un Deportivo Maldonado que atraviesa una realidad mucho más favorable. El equipo dirigido por Gabriel Di Noia suma ocho puntos en el Clausura, con dos triunfos, dos empates y una derrota, y ocupa el quinto lugar. En su última presentación por el torneo derrotó 2-0 a Wanderers con goles de Santiago Ramírez y Christian Tabó, mientras que también viene de vencer 4-1 al mismo rival por la Copa Uruguay. En la Tabla Anual, el fernandino suma 49 puntos y se disputa la acumulada con Racing y Peñarol.

El antecedente más reciente entre ambos corresponde al Torneo Apertura 2026, cuando Deportivo Maldonado se impuso 1-0 como local en el Domingo Burgueño Miguel. Aquel partido estuvo marcado por la expulsión de Juan Pablo Goicochea en Defensor Sporting, que disputó buena parte del encuentro con diez jugadores.

En el antecedente más cercano disputado en el Franzini, en tanto, Defensor Sporting derrotó 3-1 a Deportivo Maldonado por el Clausura 2024.

Defensor Sporting 0-0 Deportivo Maldonado

Hora: 16:00

Estadio: Luis Franzini

Defensor Sporting. Kevin Dawson; Geanfranco Rodríguez, Guillermo de los Santos, Edgar Elizalde, Axel Frugone; Lucas Agazzi, Lucas de los Santos, Germán Barrios, Nicolás Wunsch; Brian Montenegro, Alan Torterolo.

DT. Mauricio Larriera

Deportivo Maldonado. Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Maximiliano González, Santiago Cartagena, Santiago Ramírez; Christian Tabó, Renato César, Gonzalo Larrazábal.

DT. Gabriel Di Noia

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa

Cuarto árbitro: Marcelo García

VAR: Javier Feres

AVAR: Javier Irazoqui