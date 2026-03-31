Defensor Sporting 1-0 Albion en vivo por el Apertura: el tres toques el Tuerto abrió la cuenta

Este partido fue uno de los tres que se suspendieron el pasado domingo por las fuertes lluvias y finalmente cerrará la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. Esta tarde (19:00 por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores) Defensor Sporting es local de Albion en el estadio Luis Franzini. Los dos vienen de buenas rachas. El Tuerto sacó cuatro de seis puntos ante dos rivales complicados como Nacional y Danubio y el Pionero viene de dos victorias consecutivas ante Juventud y Wanderers.

Primer tiempo:

La apertura del marcador llegó temprano y rápido, el Tuerto necesitó de solo tres toques para vulnerar al Pionero. Francisco Sorondo, en primera línea, puso a correr a Lucas Agazzi que le ganó la espalda a José Álvarez y sacó el centro de primera para el paraguayo Brian Montenegro que cabeceó para abrir la cuenta.

Enseguida, Defensor tuvo el segundo. Otra vez Agazzi sacó un centro por banda derecha, llamativamente Ezequiel Bourdín dejó pasar la pelota y Alexander Machado llegó solo por el segundo palo, pero definió muy mal. Pudo ser un golpe fuerte para el Pionero recibir el segundo gol en un cuarto de hora.

Defensor Sporting vs. Albion: alineaciones confirmadas

Día. Martes 31 de marzo

Hora. 19:00

Torneo. Apertura, fecha 9

Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores

Defensor Sporting. Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Francisco Sorondo, Axel Frugone; Juan Manuel Jorge; Facundo Castro, Nicolás Wunsch, Alexander Machado; Brian Montenegro.

DT. Román Cuello.

Albion. Sebastián Jaume; Andrés Romero, Pablo Lacoste, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Tomás Moschión, Francisco Ginella; Santiago Costa, Agustín Vera, Carlos Airala, Álvaro López.

DT. Federico Nieves.

Árbitro. Esteban Guerra. Asistentes. Héctor Bergalo y Juan Álvarez. Cuarto. Leandro Lasso. VAR. Jonathan Fuentes y Yimmy Álvarez.