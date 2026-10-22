“¡De los de antes!”: crítica brasileña por el estado del Centenario a casi un mes de la final de Libertadores

Este miércoles por la noche se disputó la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana donde Montevideo City Torque estuvo cerca de la hazaña: le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en el Estadio Centenario, pero le faltó un gol para llevar la serie a la tanda de los penales. En la antesala del encuentro, medios brasileños pusieron sus ojos en cómo estaba el mítico escenario.

ESPN Brasil subió a sus redes sociales un video en el que muestra cómo estaban ciertas instalaciones del Estadio Centenario. “¡Este sí que es un estadio de los de antes!”, indicó. “¡ESPN ya está en el Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay, y se tomó un momento para mostrarles cómo es! Pero, ¿qué prefieres: un estadio clásico o uno moderno?”, añadió.

En el video hizo especial hincapié en los asientos de hormigón que se encuentran en la Platea América. Tienen la particularidad que los lugares que están más cerca del campo de juego no se ve a la cancha, debido a que les tapa la visión el techo del banco de los suplentes.

Lo otro que mostró fue el estado del agua que se encuentra en la fosa del Estadio Centenario que hay entre las populares (Tribuna Ámsterdam y Colombes) y el campo de juego.

ESSE AQUI É RAIZ DEMAIS! 🏟️



A ESPN já está no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e tirou um tempo para mostrar para vocês como ele é! Mas e aí, você é time estádio raiz ou estádio moderno?



📺 Assista a Montevideo City Torque x Atlético-MG, AO VIVO, às 19h, pela… pic.twitter.com/MSQlsOkfGA — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) October 21, 2026

La final de la Copa Libertadores en Montevideo

Filipe Luis y Rony en la final de la Copa Libertadores 2021 en el Estadio Centenario entre Flamengo y Palmeiras. Foto: AFP.

El sábado 28 de noviembre se llevará a cabo la final de la Copa Libertadores y ya hay un equipo brasileño clasificado: el Palmeiras de los uruguayos Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez. El conjunto paulista sufrió más de la cuenta al superar 5-3 en la tanda de los penales al Fluminense tras haber perdido 1-0 en el Nubank Parque, lo que dejó la serie igualada en 2-2.

Palmerias sacó su pasaje al duelo decisivo por la Copa Libertadores por segundo año consecutivo. El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Lima, Perú, y sucumbió 1-0 ante Flamengo.

En esa línea, el elenco de Abel Ferreira volverá a jugar la final del torneo internacional más importante que organiza la Conmebol en Montevideo: lo había hecho el 27 de noviembre de 2021 donde superó 2-1 a Flamengo.

Podría repetirse el duelo entre el Verdão y el Mengao, porque el equipo de los uruguayos Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta buscará esta noche su pasaje a la final cuando reciba a Estudiantes de la Plata en el Maracaná, a la hora 21:30.

La situación física de Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta con el yeso en su brazo izquierdo tras quebrase la muñeca. Foto: @Uruguay.

Giorgian de Arrascaeta está descartado para el duelo contra Estudiantes de La Plata por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. Si bien ha entrenado tras su operación por la fractura de la muñeca en el partido ante Corea con la selección uruguaya, lo ha hecho solo y sin recibir ningún contacto físico.

La idea del Flamengo es acondicionarlo de la mejor forma para que pueda llegar a la final de la Copa Libertadores, siempre y cuando el conjunto que comanda Leonardo Jardim acceda a ese gran partido.

Cabe destacar que la ida en Buenos Aires salió 0-0 y todo se define este jueves por la noche en el Maracaná.