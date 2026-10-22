Juan Pedro Damiani cuestionó el "desorden" de Ruglio y tiene tres candidatos para ser DT de Peñarol

Juan Pedro Damiani reafirma su candidatura a ser nuevamente presidente de Peñarol en diciembre, pero evita hablar de nombres propios que puedan tomar el cargo de entrenador si él gana las elecciones porque "hay que dejar trabajar y encontrar soluciones a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo: dirigentes, técnico y jugadores".

El titular aurinegro entre 2009 y 2017 admitió que mantuvo charlas con tres entrenadores diferentes para el cargo que hoy ocupa Diego Aguirre, pero "no es el momento de dar detalles porque hay un entrenador trabajando y Peñarol tiene que cortar el bicampeonato de Nacional", dijo en diálogo con Minuto 1 (Carve Deportiva).

"Uno tiene técnicos en la cabeza. Hay un entrenador uruguayo, exitoso, con el que tengo una muy buena relación y con el que he hablado para ver qué posibilidades hay. También con un técnico argentino y también con un técnico uruguayo que está trabajando acá", expresó Damiani.

Asimos, cuestionó al actual presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, por su accionar ante la crisis deportiva que atraviesa el equipo: "Yo soy de una escuela y mismo cuando yo fui presidente jamás me meto en el cuadro, son charlas que no me parecen profesionales", sostuvo en referencia a la conversación que mantuvo Ruglio con el cuerpo técnico y plantel el lunes por la mañana, horas después de la derrota con Liverpool que prácticamente condenó las chances del Carbonero en el Clausura.

Juan Pedro Damiani en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

"Yo recuerdo que mi viejo a los técnicos cuando tenía alguna inquietud, siempre le echaba la culpa al portero del edificio en el que vivía. Él decía: 'Che, tengo al portero tan hincha pelotas, me dice que tiene que jugar tal y tal'. Pero yo jamás me meto en cómo tiene que jugar el equipo ni los jugadores", reiteró en la misma línea.

Y también señaló que "hay un gran desorden" en la manera de actuar de Ruglio: "Por un lado te apoyo y por otro lado digo que está mal. Es una manera de cubrirse. Si sale bien como todos pensamos y estamos convencidos, se la lleva toda el presidente. Pero si sale mal la culpa es del técnico, porque ya lo advirtió".

A continuación se preguntó: "¿A ustedes no les sorprende que un presidente hable de que un técnico está quebrado emocionalmente y al rato suba un estado de WhatsApp dice que salimos todos juntos? La mejor contribución que uno puede hacer es el silencio".

Las elecciones en Peñarol se desarrollarán el próximo sábado 12 de diciembre en el Palacio Peñarol y sedes a confirmar en todas las capitales departamentales salvo Canelones, por su cercanía con Montevideo. Además de Damiani, también confirmaron su candidatura Carlos Lazzarino, Evaristo González, Santiago Sánchez, Edgardo Lasalvia, Freddy García y Pablo Schiavi. Habrá un candidato del oficialismo, pero aún no es seguro que sea el propio Ruglio.