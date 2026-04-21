De jugar una semifinal europea, a bajar a la "C" en cuatro años: el increíble desenlace del Leicester City

El empate cosechado este martes contra el Hull City, por 2-2, confirmó el descenso del Leicester City, a la League One, la tercera división del fútbol inglés. El equipo que conquistó al Mundo del fútbol, por la increíble Premier League conquistada en 2016, acumuló dos descensos consecutivos, para volver a la "C", donde solo estuvo una temporada, en toda su historia.

Así como tuvieron un increíble ascenso, de tercera a ser campeones de la Premier, en apenas siete años, ahora los Foxes tuvieron un hundimiento tremendo, pasando de jugar semifinales de la Conference League en 2022, a descender a la League One, cuatro años después.

Aquel recordado equipo de Jamie Vardy, sufrió la partida de su ídolo, que luego de 13 años en el club, se fue al fútbol italiano, luego de que Leicester perdiera la categoría. El capitán cambió la historia de los Foxes para siempre, fue MVP de aquel recordado título, llevó a un equipo con solo tres torneos europeos, a jugar su primera Champions League, donde alcanzó los cuartos de final en 2017.

Leicester vivió un sueño, dos temporadas más en Europa, con una semifinal a cuestas de Conference, un título de FA Cup y la obtención del Community Shield, parecían volver a poner al humilde equipo, en las marquesinas del fútbol inglés. Pese a descender en 2023, su paso por el Championship fue fugaz. Sin embargo, un nuevo descenso desarmó la estructura de un club que tendrá que reconstruirse desde tercera.

Los Foxes necesitaban ganar al Hull para mantener sus opciones de salvar la categoría, pero, aunque remontaron un gol, un error de su arquero Asmir Begović, sentenció la caída a la League One con el empate.

El Leicester recibió hace dos meses una sanción de seis puntos por las irregularidades financieras cometidas hace dos años y, pese a que apeló, un tribunal independiente la ratificó, lo que ha contribuido a que se haya sellado este descenso a falta de dos fechas para el final de la competición.

Con información de EFE.