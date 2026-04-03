Chelsea sancionó al argentino Enzo Fernández tras confesar que le gustaría vivir en Madrid: "Cruzó una línea"

Tras señalar que le gustaría vivir en Madrid, el centrocampista del Chelsea Enzo Fernández fue apartado para los dos próximos partidos, anunció este viernes su entrenador, Liam Rosenior, antes del encuentro del sábado contra el Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup.

"Se ha cruzado una línea en relación con nuestra cultura y con lo que queremos construir", declaró Rosenior en conferencia de prensa, aludiendo implícitamente a las palabras del argentino con respecto a su futuro en el club.

El jugador de 25 años indicó recientemente en una entrevista con el 'influencer' argentino Marcos Giles que quiere vivir en Madrid, una ciudad que le recuerda a Buenos Aires (la capital de Argentina), pocas semanas después de haber sembrado públicamente dudas sobre su futuro en el conjunto británico tras la derrota en octavos de final de la Champions League a manos del París Saint Germain.

🇦🇷🇪🇸🚨 "ME GUSTARÍA VIVIR EN MADRID": Enzo Fernández le tiró un guiño al Real Madrid en medio de rumores sobre su posible salida del Chelsea. pic.twitter.com/tRyAHwl8em — Derechazo (@derechazoar) March 29, 2026

"No estará disponible para el partido de mañana (sábado) y no estará disponible para el del Manchester City el próximo domingo", precisó el entrenador del Chelsea, que encadena cuatro derrotas consecutivas.

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea. Foto: @ChelseaFC.

Enzo Fernández, uno de los líderes de los Blues esta temporada, tiene contrato con el club londinense hasta 2032.

El defensa español Marc Cucurella lamentó el martes, en una entrevista con el medio The Athletic, la "inestabilidad" provocada por el despido del entrenador Enzo Maresca el pasado enero, a quien sustituyó Rosenior.

El técnico inglés indicó haber tenido "una excelente conversación" con Cucurella y no le impondrá ninguna sanción.

La temporada de Enzo Fernández

Enzo Fernández, jugador del Chelsea. Foto: @ChelseaFC.

El campeón del mundo con la selección de Argentina en Qatar 2022 llegó al conjunto británico el 31 de enero de 2023 proveniente del Benfica de Portugal. Tuvo que esperar casi dos años y medio para celebrar su primer —y hasta el momento el único— título con el Chelsea: el Mundial de Clubes en Estados Unidos en 2025.

Esa final ante PSG la ganó el conjunto blue por 3-0 gracias a un doblete de Cole Palmer y un tanto del brasileño João Pedro en el MetLife Stadium el pasado 13 de julio. Ese día, Fernández fue titular y estuvo en el campo hasta el minuto 61.

En la actual temporada, el exjugador de River Plate argentino lleva disputados un total de 46 partidos, donde marcó 12 goles, aportó seis asistencias y recibió 11 amarillas en Chelsea. En ese sentido, es uno de los pilares fundamentales del equipo inglés que se encuentra en la sexta posición de la Premier League con 48 unidades gracias a 13 victorias, nueve empates y nueve derrotas.

Uno de los grandes objetivos que tiene el argentino de 25 años es defender el título de campeón del mundo con su selección en Estados Unidos, Canadá y México. La albiceleste forma parte del grupo J junto Argelia, Austria y Jordania.

Con información de AFP