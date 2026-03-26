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El País Ovación Fútbol

Danubio vs. Defensor Sporting en vivo por el Apertura: un partido clásico en un horario atípico

La Franja viene de perder ante Montevideo Wanderers en el Viera y buscará volver a ganar en Jardines, donde hasta ahora no ha perdido en el Torneo. El Tuerto llega entonado tras vencer a Nacional.

El País
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26/03/2026, 15:00
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Enzo Cabrera celebra un gol de Danubio en Jardines del Hipódromo.
Enzo Cabrera celebra un gol de Danubio en Jardines del Hipódromo.
Foto: Danubio.

Entre semana, jueves, y a las 16:00. Nuevamente el duelo entre Danubio y Defensor Sporting por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya tiene un horario poco habitual y esta tarde se enfrentarán por la octava fecha (transmiten DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores). La temporada pasada, también en Jardínes del Hipódromo, mismo día y horario para en encuentro del primer chico del año, que en aquella ocasión terminó igualado 1-1 y significó el fin de ciclo de Álvaro Navarro en los violetas.

Actualmente Diego Monarriz dirige a La Franja, Román Cuello al Tuerto y ambos llegan a este clásico con 11 puntos en siete partidos disputados. Tres victorias, dos empates y dos derrotas para ambos y misma diferencia de gol para los dos, pero más goles a favor para los danubianos. Ante tanta paridad en la tabla, llegan de momentos distintos en la última fecha.

Danubio, que aún no perdió en su casa en lo que va del Apertura, regresa al Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff con la intención de volver a sumar de a tres luego de haber caído 2-1 en su visita a Montevideo Wanderes en el Parque Viera. Por su parte, Defensor llega algo entonado después de haberle ganado por el mismo marcador a Nacional en el Luis Franzini.

Para destacar en La Franja, la regular seguridad de Mauro Goicoechea en el arco de Danubio, uno de los referentes del equipo que también tiene piezas jóvenes que sobresalen como Mateo Peralta y Nicolás Azambuja, artífices del tanto que abrió la cuenta ante el Bohemio la fecha pasada. Por su parte el Tuerto, que tuvo las ausencias de Germán Barrios y Xavier Biscayzacú ante Nacional, sacó adelante el partido con Axel Frugone y Nicolás Wunsch como figuras y buena movilidad del delantero Brian Montenegro.

Dónde ver a Uruguay frente a Inglaterra en vivo por el partido amistoso de este viernes 27 de marzo de 2026

Danubio vs. Defensor Sporting: alineaciones confirmadas

Día. jueves 26 de marzo
Hora: 16:00
Torneo. Apertura, fecha 8
Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores

Danubio: Mauro Goicoechea; Camilo Mayada, Emiliano Velázquez, Joaquín Pereyra, Tomás Cavanagh; Mateo Peralta, Iván Rossi, Sebastián Rodríguez; Maicol Ferreira, Enzo Cabrera, Nicolás Azambuja.
DT: Diego Monarriz.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Francisco Sorondo, Axel Frugone; Juan Manuel Jorge, Mauricio Amaro, Nicolás Wunsch; Alan Torterolo, Brian Montenegro, Alexander Machado.
DT: Román Cuello.

Árbitro. Javier Burgos.
Asistentes. Martín Soppi, Marcos Rosamen.
Cuarto.Kevin Fontes.
VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández.

Estadio: JDH María Mincheff de Lazaroff.

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