Crystal Palace ganó la final de la Conference League por 1-0 contra el Rayo Vallecano del "Pacha" Espino

El Crystal Palace hizo historia este miércoles en Alemania. El conjunto inglés venció 1-0 al Rayo Vallecano y se consagró campeón de la Conference League, logrando su primer título internacional en sus 120 años de vida.

La final se disputó en el Red Bull Arena de Leipzig y tuvo como gran figura al delantero francés, Jean-Phillipe Mateta, autor del único gol del encuentro a los cinco minutos del segundo tiempo. El atacante aprovechó un rebote que dio el arquero argentino Augusto Batalla luego de un remate desde afuera del área de Adam Wharton y definió dentro del área para desatar el festejo del equipo inglés.

¡GOLPEÓ EL EQUIPO INGLÉS! Batalla dio rebote y Mateta no perdonó. Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano.



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El partido fue muy cerrado durante la primera mitad, con pocas situaciones claras y mucha fricción en la mitad de la cancha. Crystal Palace manejó más la pelota y comenzó a instalarse cerca del arco defendido por el arquero del equipos español, aunque la ocasión más clara de los primeros 45 minutos fue para el conjunto español. Pep Chavarría lanzó un centro desde la izquierda, Chadi Riad falló en el despeje y Alemao desperdició una chance inmejorable dentro del área al definir desviado.

Sobre el cierre del primer tiempo también hubo un momento de preocupación cuando Batalla advirtió un problema de salud en la tribuna de los hinchas del Rayo Vallecano. El arquero alertó rápidamente al árbitro italiano Maurizio Mariani y el encuentro estuvo detenido durante algunos minutos para asistir a un simpatizante.

En el complemento, Crystal Palace salió decidido a buscar el partido y golpeó rápidamente con el tanto de Mateta. A partir de ahí, el equipo dirigido por retrocedió algunos metros y apostó a sostener la ventaja frente al empuje del conjunto madrileño.

Rayo Vallecano intentó reaccionar, adelantó líneas y buscó el empate hasta el final, aunque le costó generar situaciones claras de gol. El uruguayo Pacha Espino ingresó en el minuto 70 y recibió una tarjeta amarilla.

La noche también marcó el cierre de una etapa para Óscar Trejo. El histórico referente del Rayo no ingresó y disputó así su último partido con la camiseta del club español tras nueve temporadas consecutivas.

Además del título, la conquista representó un cierre ideal para el ciclo de Glasner al frente del club inglés. El entrenador austríaco, que dejará el cargo tras la final, consiguió transformar a Crystal Palace en uno de los equipos revelación de la temporada europea y le dio al club el logro más importante de toda su historia.

Con el pitazo final, el Crystal Palace celebró una conquista histórica y se quedó con el primer título continental de su historia.