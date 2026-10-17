Copa Libertadores femenina: Nacional debutó en el certamen con empate sin goles ante Universidad de Chile

Comenzó la Copa Libertadores femenina 2026 para Nacional. El certamen que se disputa en Ecuador tuvo en la noche del viernes el estreno de las tricolores en Ecuador que se saldó con un empate sin goles ante Universidad de Chile en el marco del Grupo D.

Las dirigidas por Diego Testas hicieron un interesante partido en el que supieron aguantar cuando el rival se fue al ataque, pero también contó con chances de peligro que pudieron haber abierto el marcador, más allá de que no ocurrió y por eso repartieron las unidades.

Una de las más claras del juego fue para el equipo trasandino y se dio en la primera vuelta del reloj luego de un centro en el que apareció Daniela Zamora para definir de primera y cuando parecía que Josefina Villanueva estaba vencida, la guardameta hizo una gran atajada y evitó el tanto rival. Más allá de la protesta, la revisión del VAR certificó que la pelota no había entrado.

A favor del Bolso, Alison Latúa estuvo muy cerca de hacer un golazo antes del cierre de la primera parte al hacerse cargo de un tiro libre que buscó el ángulo derecho de la guardameta que ya estaba vencida, pero el intento se fue por encima del horizontal.

La nota negativa fue la lesión de Tatiana Lima. La volante central fue en busca de una pelota, sintió un fuerte dolor en su rodilla —lo que incluso alertó a las rivales— y debió ser retirada en camilla del campo de juego.

Más allá de la igualdad, la llave está más que abierta porque en el otro partido de la serie entre Deportivo Cali y Libertad de Paraguay fue empate 1-1 por lo que los cuatro equipos tienen una unidad, más allá de que cafeteras y guaraníes están un escalón por arriba por goles a favor.

El próximo partido del Bolso será el lunes 19 de octubre cuando le toque medirse con Deportivo Cali desde las 17:00, mientras que cerrará su pasaje por la fase de grupos el miércoles 22 de octubre cuando se mida con Libertad de Paraguay. Cabe recordar que avanzan los dos mejores equipos de cada llave hacia los cuartos de final donde se cruzan los ocho mejores de la competencia.

Nacional 0-0 Universidad de Chile:

Nacional: Josefina Villanueva; Rocío Martínez (62' Maytel Costa), Valentina Cousillas, Oriana Fontán, Alison Latúa; Martina Segovia (71' Cecilia Gómez), Tatiana Lima (57' Pierina González), Jessica Pastilha (71' Isabela Pérez); Martina Ventura (45' Sofía Olivera), Sinoxolo Cesane, Yamila Dornelles. DT: Diego Testas.

Universidad de Chile: Silvana Alfaro; Catalina Figueroa, Mariana Morales, Su Helen Galaz; Valentina Díaz, Gisela Pino, Karen Fuentes (65' Llanka Groff), Gabriela García (75' María Silva); Daniela Zamora (75' Franchesca Caniguán), Fátima Acosta (45' Barbara Sánchez), Rebeca Fernández. DT: Nicolás Bravo.