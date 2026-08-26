Copa AUF Uruguay 2026: hora y dónde ver los partidos de este miércoles 26 de agosto por la primera fecha

La Copa AUF Uruguay 2026 comenzó en la noche del martes cuando Defensor Sporting y Rentistas le dieron el puntapié a la quinta edición de la competencia con un empate sin goles en el Estadio Luis Franzini y la actividad continuará este miércoles 26 de agosto con cinco partidos.

Tres de ellos se jugarán en simultáneo y comenzarán sobre las 15:00 donde seis equipos harán su estreno en la competencia. Jardines del Hipódromo, Parque Paladino y Parque Artigas serán los tres escenarios que se llevarán las miradas con partidos transmitidos por DSports Uruguay + en cable y DGO, vía streaming —al igual que todos los encuentros del torneo—.

En la Curva de Maroñas será el turno de que Danubio reciba a Atenas de San Carlos en el marco del Grupo 1, donde por la noche se enfrentarán Peñarol y Montevideo City Torque. El partido tendrá el arbitraje de Bruno Sacarelo junto a Nicolas Piaggio y Luis Lassaga como asistentes y Jonathan De León de cuarto árbitro.

En La Teja jugarán Progreso y River Plate por el Grupo 5, el que también tiene a Nacional y Albion que cerrarán la jornada del jueves. Para el juego entre el Gaucho y el Darsenero los árbitros serán Marcelo Garcia de principal, Juan Álvarez y Agustín De Armas como asistentes y Federico Rio de cuarto árbitro.

Mientras que en Las Piedras será local Juventud frente a Oriental de La Paz por el Grupo 4, también integrado por Racing y Central Español, que juegan el 9 de setiembre. Esteban Guerra será el árbitro del encuentro con Sebastian Schroeder y Mauricio Hernandez de asistentes. Juan Cianni será el cuarto árbitro.

En Colonia continuará la jornada con el partido donde Plaza recibirá a Cerro Largo en el Parque Prandi. Ese encuentro será desde las 17:30 y en el marco del Grupo 2 que ayer abrieron en el Franzini sin goles la Viola y el Bicho Colorado. Elías Lorenzo, Amador De Prado, Diego Ponce y Lucas Andrade formarán el equipo arbitral.

Ya entrada la noche será el turno de que se enfrenten Peñarol y Montevideo City Torque por el Grupo 1. En este caso será en el Estadio Centenario desde las 20:15. Leandro Lasso estará al frente del equipo arbitral junto a Marcos Rosamen y Julián Perez en las líneas y Felipe Vikonis de cuarto árbitro.

¿Cómo continuará la primera fecha de la Copa AUF Uruguay?

El jueves 27 de agosto jugarán Fénix contra Liverpool a las 15:00 en el Parque Capurro, mientras que por la tardecita en el Gran Parque Central será el turno de que se midan Nacional y Albion (18:15).

El miércoles 9 de setiembre se complementará la fecha con tres juegos: Racing contra Central Español a las 15:00 en el Parque Roberto, Boston River ante Colón a las 17:30 en el Campeones Olímpicos y Deportivo Maldonado frente a Wanderers a las 20:00 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Mientras que el 10 de setiembre en el Tróccoli van a jugar Cerro ante Cerrito desde las 16:00.