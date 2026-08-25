Defensor Sporting 0-0 Rentistas en vivo por Copa AUF Uruguay: se abre la edición 2026 y juega el máximo ganador

La Copa AUF Uruguay comenzó con el partido entre Defensor Sporting y Rentistas (DSports Uruguay+ y DGO) en el Estadio Luis Franzini en el inicio del Grupo B y también de la competencia que atraviesa su quinta edición y que tiene al violeta como máximo ganador al haberse adjudicado las tres primeras.

Los del Parque Rodó y el Bicho Colorado se miden en una serie que completan Plaza Colonia y Cerro Largo que tendrá su estreno este miércoles 26 de agosto cuando se midan en el Parque Prandi desde las 17:30.

Defensor Sporting 0-0 Rentistas:

Defensor Sporting: Lucas Machado; Lucas Agazzi, Mateo Caballero, Edgar Elizalde, Diego Abella; Martín Rabuñal, Erico Cuello; Nicolás Wunsch, Tomás Pozzo, Alex Perdomo; José Neris. DT: Mauricio Larriera.

Rentistas: Carlos Techera; Joel Poiso, Pablo Pírez Lautaro Dufur, Simón Bentancur; Luciano Inverso, Facundo Carámbula, Ignacio Pintos, Juan Moreira; Pablo Suárez, Douglas Bittencourt. DT: Omar Asad.

Hora: 18:15

Televisa: DSports Uruguay+ y DGO

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Kevin Fontes

Asistentes: Marcos Rosamen y Juan Álvarez

Cuarto árbitro: Lucas Andrade

La previa:

Como suele ocurrir en este tipo de torneos, tanto Mauricio Larriera como Omar Asad rotarán los planteles y por eso hay ausencias como las de Kevin Dawson, Guillermo de los Santos o Axel Frugone de un lado y del otro futbolistas como Carlos Sánchez, Horacio Sequeira o Juan Pablo Plada. Sumado a una cantidad considerable de juveniles teniendo en cuenta la doble competencia.

Lista de convocados para enfrentar a Rentistas. 📋 pic.twitter.com/Mo6jVhRkFP — Defensor Sporting (@DefensorSp) August 25, 2026

👥 𝐋𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 para hoy 🫵🏼. pic.twitter.com/lagt2nz1y0 — Rentistas SAD (@RentistasSad) August 25, 2026

Cabe recordar que para esta edición, la primera fase profesional estará compuesta por 24 equipos repartidos en seis grupos de cuatro instituciones de las cuales avanzarán las dos mejores y los cuatro terceros más destacados para luego pasar a una fase eliminatoria de la que quedarán ocho que sí jugarán ante los ocho mejores amateurs.

Entre los amateurs se medirán ocho equipos de la C en cuatro llaves. Esos cuatro se unirán a los dos mejores de la D y 10 de OFI. De esos 16 equipos quedarán ocho en llaves eliminatorias que luego se medirán con los ocho mejores profesionales para iniciar el camino de los octavos de final.