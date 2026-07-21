Copa América 2028: cuándo y dónde se juega
El próximo certamen continental organizado por la Conmebol será en dos años y se realizará entre los meses de junio y julio. Esto es lo que se sabe sobre la próxima sede de la Copa América.
Luego del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones del continente americano comienzan a poner su foco en el próximo torneo oficial que disputarán. En ese caso, el certamen es la Copa América 2028, certamen en el que Uruguay buscará sumar su título 16 y así volver a igualar a la selección de Argentina en la cima.
Por ahora, reina la incertidumbre respecto al campeonato organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya que hay pocas certezas. De momento, se sabe que se celebrará dentro de dos años y a mediados de temporada, es decir, entre junio y julio.
¿Dónde se juega la Copa América 2028?
Sin embargo, faltan detalles clave por definir. Por ejemplo, todavía no se sabe dónde se realizará la Copa América. De acuerdo al sistema de rotación tradicional sería el turno de Ecuador, pero el contexto social y la situación económica del país hace que esa nación no haya manifestado serias intenciones de recibir el campeonato.
Por otro lado, en los últimos días trascendió la posibilidad de que el certamen continental pueda volver a ser organizado por Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y responsable de hacer la última edición, la de 2024, donde Argentina logró el título número 16 en su historia al vencer a Colombia en la final. En ese torneo, Uruguay avanzó hasta las semifinales pero cayó por 1-0 frente al seleccionado colombiano.
En caso de que los estadounidenses sean locales otra vez, lógicamente competirán en el certamen, como invitados, varios equipos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En la última edición, de hecho, participaron los estadounidenses, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México y Panamá.
Tabla de campeones de la Copa América
- Argentina - 16
- Uruguay - 15
- Brasil - 9
- Paraguay / Chile / Perú - 2
- Colombia / Bolivia - 1
Posición de Uruguay en el último Ranking FIFA
Tras el pasado Mundial, se confirmaron las nuevas posiciones del Ranking FIFA, y la selección uruguaya se encuentra en la posición número 20 después de su segunda Copa del Mundo consecutiva despidiéndose en fase de grupos.
Así quedó conformado el ranking, con la España campeona del mundo en primera posición:
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Marruecos
- Portugal
- Bélgica
- Países Bajos
- México
- Colombia
- Alemania
- Croacia
- Suiza
- Italia
- Estados Unidos
- Japón
- Senegal
- Noruega
- Uruguay
Con información de La Nación/GDA
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