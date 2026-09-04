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El País Ovación Fútbol

El Congreso de la AUF aprobó Memoria y Balance del ejericio 2025: los votos negativos y quiénes se abstuvieron

Tal como marca el estatuto de esta institución, el organismo rector del fútbol uruguayo tuvo nueva esta instancia de la que fueron parte varios actores de este deporte.

El País
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04/09/2026, 08:30
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Ignacio Alonso en el Congreso de la AUF.
Ignacio Alonso en el Congreso de la AUF.
Foto: AUF.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) celebró en la jornada del jueves el Congreso Ordinario —tal como lo marca el estatuto de esta institución— que se llevó a cabo en el Hotel NH Columbia de Montevideo.

La instancia que comenzó sobre la tardecita de este jueves contó con la participación de los representantes de las instituciones y grupos de interés que integran la Asociación.

El presidente Ignacio Alonso lideró el Congreso junto a sus compañeros del Ejecutivo y en este encuentro se tocaron diferentes puntos que estaban en el orden del día y que tienen que ver con temas importantes dentro del organismo para el normal y correcto funcionamiento de las actividades.

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Cabe destacar que durante la jornada, fueron aprobados la Memoria Anual y el Balance correspondientes al ejercicio 2025, así como el Presupuesto 2026.

La Memoria Anual y Balance fue aprobada a pesar del voto negativo de Liverpool y Rentistas, mientras que Defensor Sporting, Miramar Misiones y Peñarol se abstuvieron en esa instancia.

El Congreso de AUF con los grupos de interés.
El Congreso de AUF con los grupos de interés.
Foto: AUF.

Por otra parte, Alonso también hizo una extensa presentación del presupuesto 2027-2030 de una Asociación Uruguaya de Fútbol que en 2026 tuvo un cambio histórico con la nueva licitación de los derechos de televisación del fútbol uruguayo con un considerable aumento de los ingresos.

Además, desde la AUF se dijo en esta instancia del jueves que que el tratamiento de la reforma del Código Disciplinario del organismo se postergó para el miércoles 7 de octubre.

Ese aplazamiento de este tema responde a que varios miembros del Congreso solicitaron poder contar con más tiempo para el análisis con el objetivo de hacer aportes al proyecto de reforma del solicitado documento ya que lo entienden como un ítem fundamental en el desarrollo de los campeonatos locales.

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