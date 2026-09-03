Árbitros para la quinta fecha del Clausura: De Armas y Matonte arbitrarán los partidos de Peñarol y Nacional
El aurinegro y el tricolor volverán a jugar después del clásico de pasado fin de semana y los Carboneros lo harán a puertas cerradas. Ostojich arbitrará a Racing, líder de la Anual.
Este viernes comenzará a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya y ya están confirmados los árbitros para la etapa que será la posterior a la disputa del clásico del pasado fin de semana que terminó con victoria 1-0 de Nacional en el Campeón del Siglo. Peñarol, que está a dos puntos del líder Racing en la Anual y a seis de Liverpool en el Clausura, tendrá una para difícil enfrentando a Danubio en Maroñas y a puertas cerradas. Los tricolores, en tanto, intentarán capitalizar los tres puntos del clásico con una victoria ante Juventud en el Parque Central. Estos son los equipos arbitrales para cada partido de la etapa.
Luego de los incidentes entre los hinchas de Peñarol y la policía una vez finalizado el clásico ante Nacional y que hinchas de Danubio invadieran la cancha para agredir a sus futbolistas en la derrota 2-0 por Copa AUF Uruguaya, la disputa de la fecha estuvo en tela de juicio, pero finalmente se resolvió que el partido entre La Franja y el Manya fuera a puertas cerradas en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. El encuentro contará con el arbitraje de Mathías de Armas como juez principal, secundado por Héctor Bergaló y Sebastián Silvera como asistentes, Juan Cianni será el cuarto árbitro y estarán en el VAR, Diego Dunajec y Richard Trinidad.
Mientras ese partido irá el sábado a las 15:00, Nacional recibirá a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central el domingo desde las 16.30. El árbitro principal del encuentro será Andrés Matonte, con Pablo Llarena y Matías Rodríguez como asistentes, Marcio Sierra de cuarto árbitro y Andrés Cunha y Javier Irazoqui en el VAR.
¿Quiénes arbitrarán a los líderes? El primero en jugar será Racing y no tendrá un encuentro sencillo. El domingo a las 10:00, el líder de la tabla Anual visitará a Cerro, peleando por la permanencia, en el estadio Luis Tróccoli. Esteban Ostojich será el árbitro principal, Andrés Nievas y Sebastián Schroeder los líneas, Federico Río el cuarto árbitro y Jonathan Fuentes y Agustín Berisso estarán en el VAR.
También el domingo, pero un poco más tarde, saldrá a escena el líder del Clausura, que le lleva un punto de ventaja a Montevideo City Torque, teniendo los Ciudadanos un partido menos (pendiente ante Peñarol). Liverpool será local de Boston River en el Parque Viera a las 19:30 con el arbitraje de Javier Feres, secundado de Horacio Ferreiro y Ernesto Harwig, el cuarto árbitro será Marcelo García y en la cabina de videoarbitraje estarán Antonio García y Santiago Fernández.
Estos son los árbitros para la quinta fecha del Torneo Clausura:
Viernes 4 de setiembre
Montevideo City Torque vs. Cerro Largo
19:00 | Estadio Charrúa
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Juan Álvarez y Amador de Prado
Cuarto: Andrés Martínez
VAR: Daniel Rodríguez y Alberto Píriz
Sábado 5 de setiembre
Danubio vs. Peñarol
15:00 | Estadio JDH María Mincheff de Lazaroff
Árbitro: Mathias De Armas
Asistentes: Héctor Bergaló y Sebastián Silvera
Cuarto: Juan Cianni
VAR: Diego Dunajec y Richard Trinidad
Deportivo Maldonado vs. Wanderers
18:00 | Estadio Domingo Burgueño Miguel
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez
Cuarto: Ruben Umpiérrez
VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso
Domingo 6 de setiembre
Cerro vs. Racing
10:00 | Estadio Luis Tróccoli
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder
Cuarto: Federico Río
VAR: Jonathan Fuentes y Agustín Berisso
Central Español vs. Defensor Sporting
13:00 | Parque Palermo
Árbitro: Lucas Andrade
Asistentes: Martín Soppi y Heber Godoy
Cuarto: Federico Arman
VAR: Christian Ferreyra y Héctor Bergaló
Nacional vs. Juventud
16:30 | Gran Parque Central
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez
Cuarto: Marcio Sierra
VAR: Andrés Cunha y Javier Irazoqui
Liverpool vs. Boston River
19:30 | Parque Viera
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Horacio Ferreiro y Ernesto Hartwig
Cuarto: Marcelo García
VAR: Antonio García y Santiago Fernández
Lunes 7 de setiembre
Albion vs. Progreso
15:00 | Estadio Luis Franzini
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Mathías Muniz y Julián Pérez
Cuarto: Marcio Sierra
VAR: Yimmy Álvarez y Federico Piccardo
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