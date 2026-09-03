Árbitros para la quinta fecha del Clausura: De Armas y Matonte arbitrarán los partidos de Peñarol y Nacional

Este viernes comenzará a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya y ya están confirmados los árbitros para la etapa que será la posterior a la disputa del clásico del pasado fin de semana que terminó con victoria 1-0 de Nacional en el Campeón del Siglo. Peñarol, que está a dos puntos del líder Racing en la Anual y a seis de Liverpool en el Clausura, tendrá una para difícil enfrentando a Danubio en Maroñas y a puertas cerradas. Los tricolores, en tanto, intentarán capitalizar los tres puntos del clásico con una victoria ante Juventud en el Parque Central. Estos son los equipos arbitrales para cada partido de la etapa.

Luego de los incidentes entre los hinchas de Peñarol y la policía una vez finalizado el clásico ante Nacional y que hinchas de Danubio invadieran la cancha para agredir a sus futbolistas en la derrota 2-0 por Copa AUF Uruguaya, la disputa de la fecha estuvo en tela de juicio, pero finalmente se resolvió que el partido entre La Franja y el Manya fuera a puertas cerradas en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. El encuentro contará con el arbitraje de Mathías de Armas como juez principal, secundado por Héctor Bergaló y Sebastián Silvera como asistentes, Juan Cianni será el cuarto árbitro y estarán en el VAR, Diego Dunajec y Richard Trinidad.

Mientras ese partido irá el sábado a las 15:00, Nacional recibirá a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central el domingo desde las 16.30. El árbitro principal del encuentro será Andrés Matonte, con Pablo Llarena y Matías Rodríguez como asistentes, Marcio Sierra de cuarto árbitro y Andrés Cunha y Javier Irazoqui en el VAR.

Andrés Matonte, el árbitro del partido entre Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central. Foto: Archivo El País

¿Quiénes arbitrarán a los líderes? El primero en jugar será Racing y no tendrá un encuentro sencillo. El domingo a las 10:00, el líder de la tabla Anual visitará a Cerro, peleando por la permanencia, en el estadio Luis Tróccoli. Esteban Ostojich será el árbitro principal, Andrés Nievas y Sebastián Schroeder los líneas, Federico Río el cuarto árbitro y Jonathan Fuentes y Agustín Berisso estarán en el VAR.

También el domingo, pero un poco más tarde, saldrá a escena el líder del Clausura, que le lleva un punto de ventaja a Montevideo City Torque, teniendo los Ciudadanos un partido menos (pendiente ante Peñarol). Liverpool será local de Boston River en el Parque Viera a las 19:30 con el arbitraje de Javier Feres, secundado de Horacio Ferreiro y Ernesto Harwig, el cuarto árbitro será Marcelo García y en la cabina de videoarbitraje estarán Antonio García y Santiago Fernández.

Estos son los árbitros para la quinta fecha del Torneo Clausura:

Viernes 4 de setiembre

Montevideo City Torque vs. Cerro Largo

19:00 | Estadio Charrúa

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Juan Álvarez y Amador de Prado

Cuarto: Andrés Martínez

VAR: Daniel Rodríguez y Alberto Píriz

Sábado 5 de setiembre

Danubio vs. Peñarol

15:00 | Estadio JDH María Mincheff de Lazaroff

Árbitro: Mathias De Armas

Asistentes: Héctor Bergaló y Sebastián Silvera

Cuarto: Juan Cianni

VAR: Diego Dunajec y Richard Trinidad

Deportivo Maldonado vs. Wanderers

18:00 | Estadio Domingo Burgueño Miguel

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Agustín Berisso y Pablo Álvez

Cuarto: Ruben Umpiérrez

VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso

Domingo 6 de setiembre

Cerro vs. Racing

10:00 | Estadio Luis Tróccoli

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder

Cuarto: Federico Río

VAR: Jonathan Fuentes y Agustín Berisso

Central Español vs. Defensor Sporting

13:00 | Parque Palermo

Árbitro: Lucas Andrade

Asistentes: Martín Soppi y Heber Godoy

Cuarto: Federico Arman

VAR: Christian Ferreyra y Héctor Bergaló

Nacional vs. Juventud

16:30 | Gran Parque Central

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez

Cuarto: Marcio Sierra

VAR: Andrés Cunha y Javier Irazoqui

Liverpool vs. Boston River

19:30 | Parque Viera

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Horacio Ferreiro y Ernesto Hartwig

Cuarto: Marcelo García

VAR: Antonio García y Santiago Fernández

Lunes 7 de setiembre

Albion vs. Progreso

15:00 | Estadio Luis Franzini

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Mathías Muniz y Julián Pérez

Cuarto: Marcio Sierra

VAR: Yimmy Álvarez y Federico Piccardo