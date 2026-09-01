Confirmada la lesión de Maxi Gómez: el goleador es baja en Nacional tras sufrir un esguince de rodilla en el clásico

El entrenador Daniel Carreño no le erró con su percepción cuando comentó que la salida de su goleador se trataba de esta lesión. Maximiliano Gómez, actual goleador de Nacional con 17 goles en la temporada, sufrió un leve esguince de rodilla este domingo en del clásico por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El actual máximo artillero tricolor tuvo que retirarse a los 11 minutos del cruce ante Peñarol en el Campeón del Siglo tras quedar visiblemente dolorido.

Tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó el esguince de grado uno, por lo que deberá estará afuera de las canchas al menos 21 días, período de recuperación que suele llevar esta lesión.

Ovación consultó a la dirigencia tricolor si pensaba en contratar a otro delantero para suplir la baja momentánea del delantero y la respuesta fue negativa, ya que la entidad de la lesión es leve.

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