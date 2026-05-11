Con batacazos y actuaciones destacadas de uruguayos: se definieron los cuartos de final del torneo argentino

El Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino dejó unos octavos de final cargados de sorpresas, clásicos calientes y definiciones dramáticas con presencia de futbolistas uruguayos que fueron protagonistas.

Boca Juniors quedó eliminado en La Bombonera ante Huracán, Estudiantes cayó frente a Racing y River Plate tuvo que sufrir hasta los penales para sacar del camino a San Lorenzo. El último penal que atajó el golero Millonario y le dió la victoria a los dirigidos por Eduardo Coudet fue fallado por el ex Peñarol, Mathías de Ritis. Con estos resultados, ya quedaron definidos los cruces de cuartos de final rumbo a la gran final del 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación de Boca, con la presencia de Miguel Merentiel como titular, perdió 3 a 2 ante Huracán en un partidazo disputado en La Bombonera. En el globo estuvo en el once inicial Facundo Waller y tuvo una actuación destacada.

Otro batacazo fue el triunfo de Racing sobre Estudiantes en La Plata, con el uruguayo Gastón Martirena como titular, la academia que venía de una mala racha, sorprendió y eliminó al Pincharrata en su casa que alineó desde el inicio a Gabriel Neves y Fernando Muslera.

Por su parte, Belgrano se quedó con el clásico cordobés tras vencer 1 a 0 a Talleres con una gran actuación de Thiago Cardozo que fue figura en un partido histórico. Además, Unión eliminó a Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors de Leandro Lozano dejó por el camino a Lanús.

SANTIAGO BELTRÁN Y RIVER CLASIFICADO 👊🤍❤️🤍pic.twitter.com/VGW4WV9M2s — River Plate (@RiverPlate) May 11, 2026

En la parte alta del cuadro, Rosario Central derrotó 3 a 1 a Independiente que tuvo la titularidad de Matías Abaldo en el Gigante de Arroyito, River empató 2 a 2 con San Lorenzo y avanzó tras imponerse en la tanda de penales, mientras que Gimnasia con Enzo Martínez, que fue titular y expulsado durante el encuentro, sorprendió a Vélez y se metió entre los ocho mejores del torneo.

Con los resultados confirmados, los cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera:

Belgrano vs. Unión.

Argentinos Juniors vs. Huracán.

Rosario Central vs. Racing.

River Plate vs. Gimnasia.

Los encuentros se disputarán entre martes y miércoles en cancha del mejor ubicado durante la fase regular. Belgrano recibirá a Unión y Argentinos Juniors hará lo propio ante Huracán el martes 12 de mayo, mientras que Rosario Central enfrentará a Racing, River será local frente a Gimnasia el miércoles 13.

Que salen a ganar... 🎈🔥 pic.twitter.com/z4hDM161Mo — CA Huracán (@CAHuracan) May 10, 2026

Además, el cuadro ya permite visualizar posibles semifinales: el ganador de Belgrano-Unión enfrentará al vencedor de Argentinos-Huracán, mientras que del otro lado chocarán quien avance entre Rosario Central y Racing frente al ganador de River-Gimnasia.

La definición del Apertura será el domingo 24 de mayo en Córdoba, en un torneo que ya dejó afuera a varios de los principales candidatos y mantiene abierta la ilusión de varios equipos que sueñan con dar el golpe.