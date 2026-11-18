Colón recibe a Oriental de La Paz en el Parque Palermo, desde la hora 19:30, por la revancha de los playoffs rumbo al tercera ascenso en la Segunda División Profesional. El tricolor de Brazo Oriental logró imponerse 2-1 en la ida y querrá sellar su pasaje al duelo decisivo para conseguir el último pasaje a la máxima división del fútbol uruguayo.

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Colón recibe a Oriental de La Paz en el Parque Palermo, desde la hora 19:30, por la revancha de los playoffs rumbo al tercera ascenso en la Segunda División Profesional. El tricolor de Brazo Oriental logró imponerse 2-1 en la ida y querrá sellar su pasaje al duelo decisivo para conseguir el último pasaje a la máxima división del fútbol uruguayo.

Los goles de Colón en la ida fueron hechos por Jim Varela y Leandro Méndez, mientras que el tanto del conjunto de La Paz fue de Christian Franco. En ese sentido, el elenco que conduce el venezolano Pedro Depablos querrá sellar su pasaje a la final donde lo espera Atenas de San Carlos.

Atenas es uno de los finalistas

Atenas de San Carlos sacó su pasaje a la final por el tercer ascenso tras dejar en el camino a Fénix —equipo que había clasificado a esta instancia por haber sido el campeón del Torneo Competencia a principio de la temporada—. El conjunto carolino sacó su pasaje tras haber ganado por un global de 4-2, ya que en la ida igualó 1-1 mientras que en la vuelta le ganó al albivioleta por 3-1.

Los otros ascendidos

Plaza Colonia fue el equipo que se quedó con la Tabla Anual y, por lo tanto, con el primer ascenso a la Liga AUF Uruguaya 2027. En tanto que Rentistas obtuvo el segundo al ser el escolta del Pata Blanca en la acumulada.