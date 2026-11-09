Colo Colo campeón de Chile: los uruguayos que celebraron la 35° estrella y el título especial para Vozinha

Colo Colo volvió a lo más alto del fútbol chileno. El Cacique derrotó 2-1 a Ñublense en Chillán, con un gol agónico de Marcos Bolados a los 90+2 minutos, y conquistó su estrella número 35 en la Primera División. La consagración llegó con tres fechas de anticipación y tuvo presencia uruguaya: el surgido en Nacional Joaquín Sosa y el ex Peñarol Javier Méndez formaron parte del plantel que devolvió al equipo albo a la cima.

Entre los dos futbolistas celestes, Sosa fue quien tuvo mayor protagonismo a lo largo de la temporada. El defensor de Fray Bentos, de 24 años, se ganó un lugar en la zaga del equipo dirigido por Fernando Ortiz y acumuló 22 partidos en el campeonato, con más de 1.700 minutos en cancha y dos goles convertidos. Llegó a comienzos de año a préstamo desde Bologna, después de pasar por varios equipos de Europa, Estados Unidos y Colombia, y encontró en Chile la continuidad esperada. En Uruguay, además de en el tricolor, jugó en Rentistas y Liverpool.

Distinta fue la participación de Javier Méndez. El zaguero procedente de Peñarol, donde había sido campeón uruguayo en 2024 y disputado las semifinales de la Copa Libertadores, no tuvo tanta participación. Tuvo una temporada con pocos minutos, condicionada también por suspensiones y una lesión en el muslo. De todas formas, integró el plantel que terminó levantando el trofeo y hasta tuvo participación en el desenlace de la consagración: ingresó a los 95 minutos del partido ante Ñublense para ayudar a sostener la ventaja.

Otro de los grandes protagonistas conquista fue Vozinha. El arquero caboverdiano de 40 años pasó de ser uno de los nombres más populares del Mundial 2026 a celebrar su primer título como futbolista profesional. Su irrupción internacional llegó con la selección de Cabo Verde, que disputó por primera vez una Copa del Mundo y alcanzó los octavos de final. Vozinha se convirtió en una de las grandes sensaciones del torneo gracias a sus atajadas ante España, Arabia Saudita, Uruguay y Argentina. Incluso fue elegido por votación popular para integrar el equipo ideal del Mundial.

En Chile no tuvo una participación tan extensa; se perdió varios encuentro de la Copa de Chile por estar convocado a la selección, pero fue titular en los últimos partidos que llevaron a la consagración. De hecho, ante Ñublense, cuando el Cacique ya había conseguido el gol que le daba el campeonato, apareció con una atajada espectacular en los descuentos para evitar el empate y asegurar la celebración.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, consiguió su primer título profesional con Colo Colo. Foto: EFE

¡Uruguay, papá! Festejó la cuenta de Colo Colo

En sus redes sociales, el Cacique compartió un video de los dos uruguayos del plantel festejando. Méndez se envolvió con la bandera uruguaya, tomó la copa y se subió al horizontal de uno de los arcos para festejar cerca de los hinchas que respondieron al video destacando su "garra" y pidiendo que se quede. Sosa, cedido desde el Bologna de Italia, finalmente encontró al continuidad que quería y le dio un beso a la copa en los festejos.